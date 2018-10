'Bericht over megafraude mag best op de voorpagina staan’

Megafraude

Op pagina 16 in BN DeStem maakte de krant onlangs onder het kopje ‘economie’ gewag van een Europese megafraude waarmee belastingdiensten, waaronder die van Nederland, ‘voor zeker 55 miljard euro’ zijn opgelicht door bankiers, handelaren en hedgefondsen. Onderwerp van deze fraude betreft de eerder door Mark Rutte te vuur en te zwaard verdedigde dividendbelasting. Terwijl in eigen land de sociale sector de barricades op wordt gedwongen om fatsoenlijke lonen, pensioenen en arbeidsomstandigheden af te dwingen, zijn deze witteboordencriminelen door de politiek verantwoordelijken, als gevolg van de door hen ingevoerde regels, gefaciliteerd bij het stelen van uw en mijn belastinggeld!

Heel veel geld dus (het exacte bedrag zou best meer kunnen zijn dan de genoemde 55 miljard ) waarmee voor wat het Nederlandse aandeel betreft hele nuttige dingen gedaan hadden kunnen worden in de zorg, bij de politie en voor de burger die door dit kabinet via allerlei lastenverzwaringen worden gepakt. Wat mij betreft hadden de betreffende bankiers, handelaren en hedgefondsen met naam en toenaam op de voorpagina van de krant mogen staan, in plaats van op pagina 16. Ik ben overigens zeer benieuwd naar de reactie van Mark Rutte en zijn coalitiegenoten.

Zonnepanelen

Chantage

Telefoongids

Las afgelopen week in de krant dat de telefoongids gaat verdwijnen. Ik vind dat jammer, omdat ik dat boek nog regelmatig gebruik, ja echt waar. Is het omdat ik oud ben en ben ik de enige met deze mening? Ja, er is Google, dat weet ik, maar dat is niet hetzelfde. Zo jammer dat veel dingen verdwijnen en er niets tastbaars voor in de plaats komt. Dat wilde ik toch even kwijt.