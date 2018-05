‘Benzineprijs stijgt? Ik tank in België’

LezersreactiesDe prijs van ruwe olie loopt snel op en dat is te merken aan de pomp. Wij vroegen onze lezers of zij hun auto eerder laten staan nu de benzineprijs stijgt. Een enkeling zegt ja, maar het gros tankt over de grens.

Wat een geluk dat West-Brabant aan de Belgische grens ligt. Dat is de duidelijke boodschap van veel lezers in reactie op de stijgende olie- en bezineprijzen. Want dankzij die ligging, rijdt een groot deel van autorijdend West-Brabant met liefde een blokje om tot over de grens, om daar de tank vol te gooien. ,,Dat scheelt zo 20 tot 30 cent per liter”, laat een reageerder op Facebook weten.

,,Ik kom net terug van vakantie; in Oostenrijk voor 1,19 euro per liter de tank volgegooid en in Duitsland net voor de grens met Nederland de tank nog maar eens goedkoop gevuld. De prijzen hier zijn gewoon niet grappig meer. En de auto laten staan is met mijn werk echt geen optie,” laat een reageerder online weten.

Veel West-Brabanders die via sociale media hun ongenoegen uiten over de stijgende benzineprijs in Nederland, refereren aan ‘het kwartje van Kok’. Deze accijnsverhoging op autobrandstof werd begin jaren 90 van de vorige eeuw ingevoerd als onderdeel van een pakket maatregelen om de tekorten op de rijksbegroting terug te dringen, die ontstaan waren door economische stagnatie. In de afgelopen decennia is door diverse partijen meerdere malen getracht het vermaledijde ‘kwartje van Kok’ af te schaffen, maar vooralsnog zonder succes.

Hieronder een aantal reacties die via de mail op de redactie binnenkwam:

Laat maar stijgen

Hoe duurder de brandstof, hoe meer kans de alternatieven krijgen zoals elektrisch rijden, de fiets of openbaar vervoer. Laat maar stijgen dus, ik vermijd de auto toch al zoveel mogelijk en rijd ook een hybride auto.

Wilbert Willems, Breda

Zuinige auto

Om te beginnen heb ik altijd al in kleine en zuinige auto’s gereden en gezien mijn leeftijd houd ik mezelf strak en in beweging door in de stad alles op de fiets of te voet te doen. Voor buiten de stad pak in mijn auto, want met het openbaar vervoer is er altijd wel wat, heb ik mogen ervaren. Met de auto kom je bovendien precies waar je moet zijn en veel sneller.

Ja, als de benzine nog duurder wordt, zal ik mijn auto wel vaker laten staan. Ik ben blij dat ik sowieso niet meer elke dag de auto hoef te pakken voor mijn werk. Hoe zat het ook alweer met dat ‘kwartje van Kok’?

W. Matthijs, Bergen op Zoom

Misbruik

Er wordt misbruik gemaakt van de olieprijs ten op zichte van de benzineprijs! Namelijk:

1) De olie wordt verhandeld ‘op termijn. Dat wil zeggen dat als er nu 60 euro voor een vat olie betaald wordt, het gaat om een vat dat pas over maanden geleverd gaat worden.

2) De handel laat prijsverhogingen graag direct doorberekenen naar de klant, maar met prijsverlagingen zijn ze juist heel zuinig. Dat bleek de afgelopen jaren nog maar eens... Jaren geleden kostte een vat ruwe olie ongeveer 120 dollar. De benzineprijs aan de pomp was toen rond de 1,80 euro per liter. Toen de prijs van olie kelderde naar ongeveer 40 dollar per vat, zou je denken dat de prijs van een liter aan de pomp ook met twee derde zakte, maar die bleef steken op rond de 1,40 euro...

3) Dit komt mede omdat op elke liter aan de pomp flink wat belasting zit!

Dus in het kort: van de drie partijen die betrokken zijn – handelaar, politiek, consument – worden er twee altijd beter van. En dat is dus niet de consument. Wat is dan de oplossing? Meer mensen zouden hun auto moeten laten staat. Niet één, maar minimaal drie dagen per week! En dat moet niet één persoon doen, dat zou massaal moeten gebeuren. Alleen dan kun je een signaal afgeven aan de handelaren en de politiek. Zeker in vergelijking met België en Duitsland zijn de brandstofprijzen in Nederland schandalig hoog.

W. Schwaiger, Oosterhout

Essen

Ik heb nu bijna een jaar mijn rijbewijs en moet nog erg wennen aan het inschatten van de benzinekosten. De auto pak ik vaak voor korte stukjes. Ik tank wel altijd net over de grens in Essen, want het scheelt 20 tot 30 cent per liter! Een volle tank in België halen is dus voordeliger! Zolang het in België goedkoper is, blijf ik de brandstof daar halen!