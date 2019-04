‘Benzine of elektrisch, dat scheelt nogal in prijs’

Elektrische auto’s

In een artikel over elektrische auto’s in BN DeStem van 16 april stonden elektrische auto’s afgebeeld met de bijbehorende prijzen. Bij de Hyundai Kona werd de indruk gewekt dat deze elektrisch verkrijgbaar is vanaf 20.500 euro. Dat is echter de prijs voor de goedkoopste benzine-uitvoering. De elektrische uitvoering begint bij 40.995 euro. Dat is nogal een verschil! Waarschijnlijk heeft schrijver Tom Voermans zitten slapen bij het maken van het artikel.

Frits Otten, Breda

Belastingzorgen

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is bezorgd over de hoeveelheid belasting die wij moeten betalen. Ik vraag me af onder welke steen de Raad vandaan komt. Bovendien adviseert de Raad het kabinet tot het aanleggen van financiële buffers voor wanneer het straks weer slechter gaat. Deze buffers kunnen alleen worden opgebouwd met meer belastinggeld! En als klap op de vuurpijl stelt ze dat huishoudens nu 39,6 procent van hun inkomen aan belasting kwijt zijn. Dat is veel meer, want naast loonbelasting betalen we ook btw, accijnzen op drank, roken en benzine, bpm, motorrijtuigenbelasting, erfbelasting, vermogensbelasting, woz-belasting, overdrachtsbelasting, verhuurdersbelasting, enzovoorts. Alles bij elkaar opgeteld betalen we over iedere verdiende euro zo’n 80 eurocent belasting. Deze harde realiteit moet blijkbaar nog doordringen bij deze wijze adviseurs in hun ivoren toren.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Gele gevaar

Oppassen geblazen: Huawei, 5G, ASML, bedrijfsspionage. Opzienbarend is het, dat China binnen zó korte tijd een van de grootste technische- en economische grootmachten van de wereld is geworden. Slinkse infiltratie in de huizenmarkt, in aandelen, en zelfs invloed proberen te verwerven in Europa’s grootste haven, verdient op zijn minst code geel! Misschien is het geruststellend dat onze toekomstige koningin Amalia Chinees in haar gymnasiumpakket heeft. Toch, de beste oplossing tegen voornoemd gevaar kwam jaren geleden al van ‘ziener’ en cabaretier Wim Kan: ,,Chinees eten, Chinees eten!”

Ton Schillemans, Breda

Ophef over miljoenen

Er was een hoop ophef over het feit dat Franse miljardairs miljoenen schenken voor de opbouw van de Notre Dame. De ‘gele hesjes’ vinden het kwalijk, zij vinden dat deze miljardairs ook wat aan hen kunnen overmaken. Wat zij vergeten, is dat deze miljardairs hun geld veelal verdiend hebben met keihard werken in hun bedrijven. Bedrijven die zorgen voor werk voor miljoenen Fransen. Daarnaast betalen deze miljardairs tonnen aan belasting per jaar, waarmee hun overheid zaken betaald waarvan alle Fransen meeprofiteren. De miljardairs maken dus – indirect – elke dag een hoop geld over naar het Franse volk. En, last but not least, iedereen mag zelf weten waaraan hij verdiende geld uitgeeft. Daar hoeven die ‘gele hesjes’ zich niet mee te bemoeien.

W. van Dis, Breda

Lusthof

Instellingen waar gestrafte criminelen zitten en instellingen die personen met een gedragsstoornis moeten begeleiden, lijken in Nederland eerder op lusthoven. Kijk naar de vrijheden die de moordenaar van Anne Faber kreeg. En onlangs werd bekend, dat een crimineel vanuit de inrichting waar hij verblijft een handel in vuurwapens runde. Drugs ,wapens, telefoons en laptops worden vaak zonder probleem binnengebracht bij instellingen. Scherpe controles ontbreken. Wordt het niet eens tijd terug te gaan naar een systeem waarbij criminelen daadwerkelijk worden opgesloten en geen direct contact meer kunnen onderhouden met buiten? Van degelijke handhaving heeft men in dit land namelijk nog nooit gehoord.

Volledig scherm Portret van voormalig premier Dries van Agt voorafgaand aan de presentatie van nieuwe boek ‘Palestina in doodsnood’. © ANP Jan Niehof, Etten-Leur

Van Agt

Dries van Agt is een goed katholiek. Waar de kerk angstvallig zwijgt over de rol van Maria Magdalena, zwijgt Van Agt over Yasser Arafat. Hij huilt krokodillentranen over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Daar heb ik hem nooit over gehoord toen hij minister-president was. Ik hoor hem ook niet over de onschuldige slachtoffers van de aanslagen van de bende van Arafat, die streed in het geniep in plaats van met open vizier. Als je nóch de hersenen nóch de kracht hebt je tegenstander te verslaan, kun je je beter schikken in je lot. Israël heeft zijn oorspronkelijke grondgebied per decreet verkregen. Alles wat daarna is gebeurd, zijn reacties van Israël op acties van omringende landen. Daarmee zijn deze reacties overigens nog niet wenselijk of legaal. Vóórdat de katholieke kruisvaarders Jeruzalem binnenvielen, was er vrede tussen christenen, moslims en katholieken in de stad. Misschien dat katholieken zich beter niet met deze kwestie kunnen bemoeien, Van Agt.