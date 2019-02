‘Benieuwd hoeveel afval ze laten liggen’

Niet beperken

Ik ben van mening dat actievoeren een grondrecht is, beschreven in artikel 9 van de Grondwet. De daarin opgenomen beperkingen aangaande het niet overtreden van andere wetten, is uitsluitend van toepassing op de wetten betreffende de gezondheid en openbare veiligheid. Beperkingen aanbrengen in de vorm van ‘het in eigen tijd doen’, druist in tegen dit artikel. Aangezien scholieren ook gewoon mensen zijn, is dat volledig toepasbaar. De Leerplichtwet is ondergeschikt aan de Grondwet en moet derhalve wijken. We mogen de grondrechten van niemand beperken, dus ook niet van scholieren. Hoe belangrijk we goed onderwijs ook vinden.

Erik Haag, Oosterhout

Echt begaan?

Natuurlijk is het geweldig dat de jeugd zich met het milieu bemoeit, want zij moeten verder met deze vervuilde planeet. Echter, het voelt dubbel. Vooral jongeren doen het milieu geweld aan door afval overal maar neer te gooien. En als je daar wat van zegt, krijg je een grote mond of bedreiging naar je hoofd. In BN DeStem stond ook een groot artikel over de mensen die ’s nachts de stad schoonmaken. Troep die door jongeren is achtergelaten, als ze in het weekend massaal in de stad zijn. Jongeren willen niet stoppen met vliegen en gaan meteen op rijles, zodra ze daar oud genoeg voor zijn. En wat te denken van die duizenden mobieltjes die weggegooid worden zodra er een nieuw model op de markt komt? Als de jeugd zo begaan is met het milieu, hoeven ze daar niet voor te spijbelen. Ga op zaterdag naar Den Haag. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Wakker worden

Goed wakker worden, betekent meer kans je bewust te worden van wat we me zijn allen aan het doen zijn op deze planeet. Er is geen planeet B, lees ik op de borden die de jongeren met zich mee dragen. Jongeren, maak ons allemaal wakker! En leraren, sta achter je leerlingen! Geef enkele dagen wat extra uurtjes les. Dan hebben ze die stakingsdag zo weer ingehaald. Jongeren, ik steun jullie. Ik sta in Den Haag bij de ‘Grootouders voor het Klimaat’.

Johny van Hoeve (gepensioneerd docente), Roosendaal

Estafettestaking

Als scholieren in Nederland actie willen voeren voor snelle, betere maatregelen voor het klimaat, adviseer ik om niet zoals in België iedere week te spijbelen, maar een estafette-actie te houden langs grote steden. Een estafette-actie met steeds alleen scholieren uit de regio waar de actie is , tot de verkiezingen in maart. De meeste scholieren willen geen actie voeren in het weekend vanwege hun bijbaantjes, en zo is er maar één spijbeldag nodig.

Precedent

Het gedogen en/of faciliteren van klimaatspijbelaars schept een onwenselijk precedent. Inderdaad, het klimaatvraagstuk maakt goede kans om dé uitdaging van de 21e eeuw te zijn, maar wie bepaalt wat het volgende ‘belangrijke onderwerp’ is? Om een voorbeeld te noemen: abortus wordt door een significante minderheid als een ‘gelegaliseerde (massa)moord op ongeboren leven’ gezien. Afgaand op het voorgenoemde precedent zouden scholen ook actievoeren daarvoor moeten gedogen tijdens schooltijd, anders zou het ongelijke behandeling zijn. Ik ben daarom van mening dat de Leerplichtwet consequent uitgevoerd moet worden. Demonstreren kan pri-ma in het weekend.

Chris van den Kieboom, Bergen op Zoom

Op zaterdag

Ja, laat ze actievoeren, maar niet op donderdag. Spijbelen levert het klimaat niks op. Laat docenten leerlingen onderwijzen het niet meer gebruiken van een mobiele telefoon, het niet meer dragen van in het buitenland gemaakte kleding of het vieren van de vakantie in eigen land, wél echt effect hebben op een beter klimaat.

Daarbij, wat zou er gebeuren als er een groep leerlingen besluit om een mars te houden tegen de massale immigratie of tegen de islamisering van Nederland? Zouden docenten dit dan ook toejuichen? Trek uw eigen conclusie zou ik zeggen.

Hypocriet

Te belachelijk voor woorden zo’n staking. En dan ook nog voor het milieu. Laten die leerlingen eerst maar eens beginnen met hun eigen rotzooi op te ruimen tijdens pauzes en tus­senuren. Even naar de supermarkt en al fietsend en vretend hun afval in de berm flikkeren. Hypocrisie ten top.

Wim van Kuik, Oosterhout

Begin bij jezelf

Veel scholieren gaat het milieu zo aan het hart, dat ze massaal ‘spijbelden’ om te demonsteren. Als vrijwilligster zwerfvuil opruimen raap ik elke week ontelbare blikjes, plastic zakjes en ander afval op dat scholieren op de grond gooien, vaak vlakbij een afvalbak. Ik weet dat ook volwassenen zich hier schuldig aan maken, maar voor veel scholieren geldt: begin bij jezelf om de wereld te verbeteren. Ik ben benieuwd hoeveel afval ze achterlaten na de staking.