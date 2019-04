Ben jij mediaproof of deel jij foto’s van je kind?

GASTOPINIEMenig trotse ouder plaatst foto’s van zijn of haar kind op sociale media. Vaak zonder dat dit gevraagd is aan zoon of dochter, terwijl er wel risico’s aan vastzitten. Waar ligt de grens als het gaat om de privacy van je kind?

door Barry Kuijpers

Quote Nee, natuurlijk ga je niet het hele dorp rond met de foto van je dochter in haar nieuwe jurk. Toch? Barry Kuijpers, Mediacoach Vorige week ging ik met mijn dochter van 10 een middagje shoppen. Winkel in, winkel uit. Paskamer in, paskamer uit. Dochter past er een mooi nieuw zomerjurkje. ‘Hoe staat ie, pap?’ Ik maak een foto met mijn mobiel en laat deze aan haar zien. Ze is tevreden. Papa mag gaan betalen.

Thuis print ik de foto uit en trek mijn jas aan. Ik bel aan bij de buren en trots laat ik de foto van mijn dochter in haar nieuwe zomerjurkje zien. Twee duimen omhoog van de buurman! Daarna steek ik over en vervolg mijn weg door mijn buurt. Zo trots als een pauw laat ik overal de foto zien. Veel duimpjes omhoog, een enkeling geeft zelfs commentaar en uiteraard heeft ‘zij van de overkant’ precies hetzelfde jurkje ook net gekocht voor haar dochter. Bij haar staat het uiteraard nog beter. Duimpje omlaag…

Raar verhaal? Ja, toch? Echt gebeurd? Nee, natuurlijk niet. Je gaat niet het hele dorp rond met een foto van je dochter. Die laat je thuis aan andere gezinsleden zien, aan opa en oma en misschien een paar goede vrienden. Daar blijft het bij. Toch? Niet dus.

Waarschuwen

Ouders delen massaal foto’s van hun kinderen op sociale media. Dit zijn de zogenoemde sharents, een samentrekking van share en parent; de alles delende ouder. Dit is niets nieuws. Mediacoaches en andere experts waarschuwen al jaren voor de mogelijke gevolgen van het delen van foto’s van je kroost.

Begin deze maand werd het weer even actueel, door de dochter van Gwyneth Paltrow. Deze jongedame – heel toepasselijk Apple genaamd – reageerde op Instagram onder een door haar moeder geplaatste foto. Op het eerste gezicht niets ergs: mama en dochter samen in de skilift. Dochter zelfs getooid met grote skibril. Maar mama Gwyneth had de foto geplaatst tegen de onderling gemaakte afspraak in om geen foto’s van haar dochter op sociale media te zetten. Heeft Apple gelijk dat ze daar in het openbaar commentaar op maakte? Ik vind van wel.

Dat we die foto van ons kind in bikini niet moeten delen, dat weten (de meeste) ouders wel. Ouders zijn, volgens Amerikaans onderzoek van McAfee, zich meestal wel bewust van de risico’s. Maar liefst 71 procent van de ondervraagde ouders geeft aan te geloven dat de plaatjes weleens in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Maar het geldt ook voor de ‘gewone’ foto’s van onze kinderen. Mogelijke gevolgen: de foto’s worden gebruikt om kinderporno mee te maken, pedofilie, stalking, ontvoering, online pesten en misbruik voor reclamedoeleinden. Ouders geven duidelijk aan hiervan wel op de hoogte te zijn. Om vervolgens toch die o zo leuke foto van hun 7-jarige dochter of 14-jarige zoon te posten, want ze zijn zo trots op haar of hem.

Ongehoord

Quote Het enige wat een kind kan doen, is aangifte doen tegen de ouder(s) op basis van het portret­recht Barrie Kuijpers, Mediacoach Dit is de privacy paradox: we weten wat er kan gebeuren, maar doen er vervolgens niets mee. Jongeren weten wel beter. Zij zijn zich terdege bewust van hun privacy. Afgelopen week sprak ik met een groep middelbare scholieren over hoe mediaproof hun ouders zijn. Ik stelde de volgende vraag: ‘Wiens ouders plaatst er weleens een foto van jou op sociale media, zonder jouw toestemming?’ De klas was te klein. Ongehoord! Dat doe je niet. ‘Ik heb al zo vaak gevraagd dat niet te doen, maar ze doen het toch. Ik heb toch ook recht op privacy?’, reageerde een leerling. Klopt! Kijk maar naar artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag.

Mag het dan niet? Dat is een moeilijk verhaal. De wet voorziet hier niet in. Het enige wat je als kind zou kunnen doen, is aangifte doen tegen je ouders, op basis van je portretrecht. Dat gaat wel ver. Waarom houden ouders niet gewoon wat meer rekening met hun kinderen? Wat levert het jou, als ouder, op om deze foto’s te plaatsen? Je bent trots op je kind, maar dat kun je toch ook anders uiten?

Natuurlijk plaats ook ik weleens een foto van mijn kinderen online. Maar ik vraag dit wel altijd even, zeker als ik een foto plaats op een openbaar account. En mochten ze aangeven dat er een foto af moet, of niet geplaatst mag worden, dan luister ik daarnaar. Zeker als ze straks de puberleeftijd hebben bereikt, zal ik hier nog bewuster mee omgaan.

Ga hierover dus in gesprek met je kind, wees je bewust van de (mogelijke) gevolgen en doe er iets mee! Maak samen afspraken over beelden op sociale media. En bedenk: hoe zou jij het vinden als je zoon of dochter steeds foto’s van jou op sociale media verspreidt?