Belgische kernenergiecrisis kan ook Brabant treffen

GASTOPINIEIn België kampen ze al jaren met problemen met hun kerncentrales. Kunst- en vliegwerk is nodig om te vermijden dat het licht deze winter uitgaat. Mogelijk lopen enkele grensgemeenten in Brabant gevaar.

door Kim van Sparrentak en Sara van Dyck

Onze zuider­buren werden vaak aangehaald als voorbeeld tijdens de recent opgelaaide kernenergiediscussie. Terwijl België momenteel door ouderdomsproblemen in hun kerncentrales een groot probleem met de energievoorziening heeft. Deze kernenergiecrisis, waardoor ­delen van België op koude dagen misschien zonder stroom zullen komen zitten, duurt maar voort. Nu blijkt zelfs dat ook een aantal Nederlandse grensgemeenten straks misschien in het donker zullen zitten.

In 2014 werd een oliekraan opengezet in de turbinehal van de kerncentrale Doel 4, waardoor de turbine vastliep en kapotging. Onderzoekers vrezen dat de dader een terroristisch motief had, zeker toen bleek dat meerdere werknemers van de kerncentrale in Doel naar Syrië waren afgereisd. Wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor de sabotage is nooit ontdekt.

Het lijstje van problemen en onverwachte stilleggingen van de Belgische kerncentrales groeit voortdurend. Zo kampen er centrales met betonproblemen en zijn er lekken vastgesteld in het watercircuit voor noodkoeling van de centrale van Doel.

Ongeziene crisis

Kernenergie is voor België al lang geen betrouwbare energiebron meer. De centrales draaiden in 2018 slechts voor 52 procent van de tijd. De laatste vier jaar lagen de centrales een derde van de tijd plat. Die onverwachte kernuitval zorgt vandaag de dag voor een ongeziene crisis op de Belgische energiemarkt.

Doordat investeringen in alternatieven uitbleven, is kunst- en vliegwerk nodig om te vermijden dat het licht deze winter uitgaat. Het gaat zo ver dat Electrabel er zelfs over denkt om stroomboten aan te voeren uit het buitenland en straalmotoren uit de jaren ’70 wil gaan gebruiken als noodgenerator.

Van een duurzaam energiebeleid met een duidelijke toekomst is in België tot op vandaag helaas geen sprake. Volgens een wet uit 2003 moeten alle kerncentrales dicht ­tegen 2025. Deze wet ligt voortdurend onder vuur. Zo werd de levensduur van de drie oudste centrales, die normaal gezien dicht moesten in 2015, al eens met 10 jaar verlengd. Deze voortdurende onzekerheid zorgt ervoor dat investeerders er niet happig op zijn om nieuwe capaciteit bij te bouwen in België.

Onlangs berichtte de Belgische omroep VRT dat een mogelijke black-out niet binnen de landsgrenzen zal blijven. Franse en Nederlandse grensgemeenten zijn ook deels aangesloten op het Belgische energienet en kunnen dus ook afgeschakeld worden als er te weinig stroom is. In oktober werd al duidelijk dat de energieprijzen ook in Nederland dit jaar een stuk hoger zullen uitvallen, omdat België een heleboel stroom uit haar buurlanden zal moeten inkopen.

In België zijn ze er klaar mee. De krant De Standaard deed onlangs een belrondje, waaruit bleek dat zowat elke energieproducent, zelfs de huidige uitbater Electrabel, geen ­behoefte heeft aan het bouwen van een nieuwe kerncentrale. Voor hen is het duidelijk: in een duurzame toekomst spelen nieuwe kerncentrales geen rol. Het is te duur en levert te veel problemen op.

Mogelijke kernramp

Voor de luide Nederlandse kernenergievoorstanders is het misschien verstandig eens over de grens heen te kijken en ervan te leren. De situatie in België is zeker geen positief voorbeeld voor afhankelijkheid van kernenergie. Ook in kernenergieland Frankrijk hebben ze nu besloten langzaam van kernenergie af te gaan. Er zitten simpelweg te veel nadelen aan kernenergie.

Daarnaast blijkt dat niet alleen een mogelijke kernramp een grensoverschrijdend risico is, met potentieel desastreuze gevolgen. Problemen met grote energiecentrales treffen ook onze energiezekerheid en portemonnee.