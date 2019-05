‘Belachelijk dat raad beslist dat iedereen bij gemeente vegetarisch moet eten’

Discriminatie

In BN DeStem van enkele dagen terug een artikel over de Amsterdamse raad. Die raad heeft bedacht dat alle voedsel dat wordt verstrekt in aan de gemeente gerelateerde gelegenheden alleen vegetarisch mag zijn! Iedereen die een vleesproduct prefereert moet dit van tevoren aangeven. Zolang toch wel 95 procent van alle inwoners nog steeds meer of minder vleesproducten consumeert is dit toch wel de omgekeerde wereld! Het meest vreemde is nog wel dat ik nergens ook maar enig bericht van afkeuring heb gelezen. Wie zwijgt stemt toe!

J. van Gestel, Breda

Individuele vrijheid

Zowel Michel Houellebecq als Thierry Baudet heeft een punt bij het stellen dat de individuele vrijheid beperkingen kent. Een samenleving ontspoort als iedereen alsmaar hamert op zijn rechten, zonder zijn sociale plichten erin te betrekken. Minister Ingrid van Engelshoven en Kamerlid Pia Dijstra reageren dan ook verkeerd op de uitlatingen van Baudet over abortus en euthanasie. Ze hadden beter moeten weten en kunnen stellen dat deze kwesties in zich controversieel en paradoxaal zijn, en dus niet voor wetgeving in aanmerking kunnen komen. Elke casus moet zorgvuldig worden geanalyseerd en overwogen, uiteraard samen met betrokkenen, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook het onderwerp 'zorg' is niet wetmatig te bepalen. Mannen en vrouwen moeten niet touwtrekken om de vraag wie wel en wie niet, maar de zorg eerlijk en verstandig verdelen. We zijn anno 2019 zover dat we geen oordeel vellen over mensen die ermee te maken hebben, maar een houding van 'dat moet ieder voor zich weten' is niet alleen dom, het is ook kwetsend voor mensen die serieus gewetensvol proberen te leven. De samenleving heeft wel degelijk een stem in ethische kwesties. Niemand heeft de wijsheid in pacht.

Volledig scherm Minister Wiebes en minister Ollongren (linksachter) bezoeken Westerwijtwerd na de zware aardbeving van gisteren. Ze werden opgewacht door boze en verontruste bewoners. In het dorpshuis spraken de ministers met enkele bewoners. © ANP Frans M. Vermeulen, Roosendaal

Groningen

De Groningers vinden dat ze niet serieus genomen worden door de politiek, met name door minister Wiebes (VVD). En gelijk hebben ze. Nadat bekend werd dat door het knijpen van de gaskraan ineens geen 20.000, maar zogenaamd nog slechts 1500 huizen in de gevarenzone zaten, was al duidelijk dat er een afweging is gemaakt tussen gasopbrengst en te verwachten claims. Echter een relatie tussen opgepompte kubieke meters gas en de schaal van Richter is er niet. Het ineens veilig verklaren van 18.500 woningen is puur arbitrair en heeft een financiële achtergrond. Een relatie tussen de schaal van Richter en de veiligheid/onveiligheid van een woning, is echter wel te maken. Dat Wiebes nu een aardbeving die in de Groningse top 3 zit een 'bevinkje' heeft genoemd, is meer dan schandalig en zeker geen verspreking, maar de grondhouding van een man die totaal geen haast heeft om de getroffen Groningers te helpen. Met de afvloeiingsregeling voor de Belastingdienst was Wiebes veel te gul, voor de Groningers is hij veel te gierig.