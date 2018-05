'Banken zijn ons verantwoording schuldig'

Handelszaken

In BN De Stem van 23 april stond dat het aantal rechtszaken in Nederland fors is gedaald, vooral handelszaken. De oorzaak wordt deels gezocht in de hoogte van het griffierecht en daar ben ik het mee eens: de toegang tot de rechter zou gratis moeten zijn. Als je te veel querulanten aantrekt, moet je het niet zoeken in een financiële drempel, maar in een inhoudelijke beoordeling per zaak.

Toch is dit mijns inziens niet de voornaamste oorzaak. Iedere handelaar krijgt tegenwoordig een incassocontract van zijn bank, met behulp waarvan hij - lees goed - op ieder moment ieder bedrag van iedere bankrekening in Nederland kan overboeken naar zijn eigen rekening. Een machtiging is daarvoor niet nodig en zo'n automatische incasso - waar niets 'automatisch' aan is - maakt vrijwel elk proces overbodig en is ook nog eens gratis! Je hoeft geen factuur of aanmaning meer te sturen, en nergens beslag op te laten leggen.

De banken hebben met dit automatische incassosysteem het wettelijke incasso- èn verhaalsysteem goeddeels overbodig gemaakt. De enige vraag die rest is: waar halen de bànken het recht vandaan zo'n vitaal deel van ons rechtssysteem droog te leggen? En wanneer krijgen wij voldoende feedback uit de praktijk om ook de gevolgen voor anderen dan ondernemers in te kunnen schatten? Banken zijn daarover verantwoording aan de gemeenschap verschuldigd, net als regering en parlement als het om een wettelijke ingreep zou zijn gegaan. Inclusief publiek debat, dat nu angstvallig uit de weg wordt gegaan. Door hetzelfde bankenkartel.

F.R. van der Laken, Prinsenbeek

TV column

In de krant van 23 april schrijft Angela over het zeer karige tv-aanbod op de zondagavond. Al maanden is de zondagavond voor mij juist een hoogtepunt met VPRO-series over China, Over de rug van de Andes en nu Van onze man in Teheran! Schitterende programma's. Schenk daar eens aandacht aan, Angela.

Nelli Vrijheid-Schoonenboom, Teteringen

Zonneparken

Dertig hectare zonnepanelen langs de Roosendaalse Vliet en dat is pas het begin van een uitbreiding naar 75 hectare. Men noemt dat een 'zonnepark', of 'zonneweide'. Kun je daar wandelingen maken? Broeden er op zo'n weide kieviten? De bestuurlijke bobo's, zelfs die van Groen Links, hoor je niet praten over de effecten op de natuur. De aanleg van 75 hectare zonnepanelen ruim 100 voetbalvelden minder leefruimte voor vogels, planten en insecten. De verzuchting in BN DeStem van 21 april van 'wat moeten we met al die ganzen?' is totaal misplaatst. Weet je wat de ganzen zouden zeggen? Wat moeten we met al die mensen!