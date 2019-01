‘Baan voor het leven is verleden tijd’

LezersreactiesHet gratis loopbaanadvies dat minister Koolmees dit jaar aanbiedt aan elke werknemer van 45 jaar en ouder is volgens veel van onze lezers een goede investering. Slechts een enkeling ziet er geen heil in.

Verkeerde doelgroep

Waarom worden er zo veel miljoenen uitgetrokken voor 45-plussers die al een baan hebben? Terwijl iemand die 38 jaar heeft gewerkt, inmiddels 55 jaar is, geen geld kan krijgen voor een omscholingscursus. Dan moet je in januari om 1 minuut over 12 al een aanvraag hebben ingediend, anders pak je er weer naast. Waarom zorgen ze niet beter voor oudere werknemers die zonder werk zijn komen te zitten en wegens gezondheidsproblemen geen zware fysieke werkzaamheden meer kunnen verrichten? De mensen die nog een baan hebben, zitten er nog tussen en kunnen makkelijker switchen, als ze dat al willen.

Gina van Rosmalen, Breda

Steuntje

Laten we goed lezen: je kan loopbaanadvies krijgen. Dus je moet het niet. Als je een opleiding en/of beroep hebt gekozen met het idee dat je werkzekerheid tot je pensioen hebt, dan moet je dat beeld aanpassen. Niet omdat je dat wil, maar omdat dat moet. Dus de drempel verlagen voor 45-plussers om die ommezwaai te maken, mag best een steuntje in de rug krijgen uit Den Haag. Alleen als je dat wilt dan...

Maddy van Hemel, Breda

Geen verplichting

Gratis loopbaanadvies als ‘betutteling’ bestempelen? Iedere opinie, iedere mening - en zeker van een gespecialiseerd iemand - moet een werkende toch meenemen? Het blijft immers een advies, geen verplichting.

Positief

Eindelijk een goed plan van deze regering! Ik ben 47 jaren werkzaam geweest in België, waar men al geruime tijd de zogenoemde loopbaanbegeleiding kent. Dat betekent dat je jezelf elke zes jaren vragen kunt stellen als: Past deze job (nog) bij mij?, Mis ik uitdaging in mijn job?, Voel ik mij nog goed op mijn werk?, et cetera. Elke werknemer met minstens één jaar werkervaring heeft recht op loopbaanadvies bij een erkend loopbaanbegeleidingscentrum. De minimale kosten, worden voor leden door de vakbond vergoed. Ik heb verschillende mensen begeleid. Bijna in alle gevallen met positief resultaat. Mensen die werden behoed voor langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs WW.

Toch enkele kanttekeningen: ik zou dit niet bij commerciële partijen wegleggen, maar uitdrukkelijk de vakbonden erbij betrekken. De partij bij uitstek als het om werknemersbelangen gaat. En laat ook de leeftijdgrens van 45 jaar of ouder vallen. Ik heb helaas ook jongeren moeten begeleiden. In alle gevallen was deze loopbaanbegeleiding alleen op basis van initiatief van de werknemer. Het kan een geweldig vangnet zijn.

Wil Konings, Roosendaal

Goed initiatief

Ik denk dat het een heel goede zaak is. Ik kan uit mijn eigen werkomgeving bevestigen dat veel ouderen er vanuit gaan dat ze dit werk tot hun pensioen kunnen blijven doen, compleet voorbijgaand aan nieuwe technologische ontwikkelingen die de functie in de toekomst mogelijk overbodig maken. En dan ben je plots boventallig, terwijl je maar één kunstje hebt geleerd waar de wereld niet meer op zit te wachten. Ineens ben je kansloos op de arbeidsmarkt! Zorg dat je jezelf doorontwikkelt, zorg dat je ook in de toekomst voor een potentiële werkgevers nog interessant bent! Verspilling van overheidsgeld? Nee, uitkeringen kosten veel meer geld!

Hans Noordzij, Hoogerheide

Onzeker

Werknemers van 45 jaar en ouder zijn ooit in een tijd begonnen waarin het gebruik van de computer nog bijzonder was en waar je als ambtenaar, bouwvakker, onderwijzer, postbode of bankmedewerker een baan voor het leven had. De automatisering maakte alles anders, evenals de kwetsbaarheid van onze economie en politieke beslissingen. Mensen raken daardoor hun ‘zekere’ baan kwijt.

Verder zijn er mensen die 25-30 jaar geleden enthousiast aan hun loopbaan gestart zijn in de bouw of in het onderwijs, maar die nu problemen krijgen met hun gezondheid door fysieke en/of mentale overbelasting. 45-plussers worden zich steeds meer bewust dat bepaalde zekerheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat de overheid voor deze heroriëntatie op hun loopbaan ondersteuning biedt, is prettig. Menselijkerwijs en financieel gezien nog altijd beter dan een WW- of WIA-uitkering.

Christie van Wendel de Joode, Fijnaart

Te oud zijn blijft

Leuk hoor dat loopbaanadvies, maar dan kom je er als 51-jarige vrouw nog altijd niet tussen. Zeker niet als ze in de gaten krijgen dat je kleine gezondheidsproblemen hebt, zoals ik. Uitzendbureaus vinden mij te moeilijk plaatsbaar, dus bellen ze gewoon niet. Ik ben – in overleg met het UWV – mbo-4 opgeleid dankzij een thuisstudie apothekersassistente. Maar ook daarvoor word ik afgewezen, ‘want ze hebben liever jonge mensen die ze nog kunnen vormen’. Werkgevers willen geen oudere werknemers. Maar wel klagen dat ze geen mensen kunnen vinden. Ze willen gewoon niet investeren in mensen.

T. Jansen, Roosendaal