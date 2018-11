Auto wint het van trein: meer gemak, meer onafhankelijkheid

LezersreactiesOp de vraag of onze lezers liever per auto of per trein reizen, wint de auto bij de meeste reageerders. Want reizen van deur tot deur is het fijnst. Maar er zijn ook pleiters voor het open-baar vervoer.

Combineren naar wens

Ik gebruik de auto én bus of trein. De keuze wordt bepaald door de benodigde tijd, de frequentie van het openbaar vervoer en het comfort. Als het dichtbij is en parkeren is niet te duur, neem ik de auto. Wil ik comfortabel reizen, een boek lezen of een dutje doen, dan neem ik de bus of de trein, vooral als ik naar grote steden moet met hoog parkeergeld. Dankzij de ov-chipkaart gaat het reizen met openbaar vervoer gemakkelijk. En je maakt nog eens wat mee en hebt soms leuke contacten. Het openbaar vervoer kost wat, maar je krijgt er ook wat voor. En de auto is ook niet goedkoop: minstens 30 eurocent per kilometer, plus eventueel parkeergeld en de verloren tijd in de file.

Aad van Bruggen, Oosterhout

Blijf in de regio

Mijn voorkeur gaat uit naar geen van beiden. Zoek wat dichter bij huis een baan, zodat je niet ver hoeft te reizen. Scheelt een hoop irritatie, geld, tijd en luchtvervuiling. Of verhuis naar waar je werkt. De trein gaat niet van deur tot deur, en vaak met slechte aansluiting op bus en dergelijke, dus dat is dan geen optie. Bij aanbestedingen zou hiermee ook rekening moeten worden gehouden, kies voor bedrijven uit de regio.

Conservatief

Hoewel files en overvolle treinen absoluut geen nieuw fenomeen zijn, blijven kantooruren vrijwel ongewijzigd en blijven we massaal in de ochtend- en avondspits reizen. Niet omdat we dat per se willen, maar omdat bedrijven over het algemeen conservatief zijn als het gaat om flexibilieit wat betreft de werkplek en de werktijden. Zolang de overheid geen wet introduceert om deze mogelijkheden te verruimen, lijkt deze kwestie net zo vast te zitten als het verkeer zelf.

Peter Nijssen, Roosendaal

Relaxt met de trein

Ik reis sinds een half jaar met de trein van Roosendaal naar Rotterdam. Heel relaxt en veel minder stressvol dan in de auto over de A16. Ik heb het geluk dat ik buiten de spits kan reizen, waardoor de de trein veel voordeliger is dan de auto. Mijn fiets stal ik gratis in de fietsenstalling op het station. Ik betaal voor een altijd dalvrij-abonnement eerste klas 129 euro per maand. Dit was ik met de auto binnen twee weken al kwijt aan brandstof. In Rotterdam kan ik te voet naar mijn werk. De reistijd is wel iets langer per dag, maar ik kom veel uitgeruster thuis en heb gelijk wat beweging gehad, fietsen in Roosendaal (15 minuten) en lopen (10 minuten) in Rotterdam. Ik ben blij met mijn keuze!

Voorkeur auto

Ik kies voor de auto vanwege de betrouwbaarheid en het comfort, die staan bij mij voorop. Bij een ritje met de auto blijf je zelf enigzins invloed hebben op je reis, bijvoorbeeld door je route te bepalen of de vertrektijd. Een retourtje Etten-Leur-Utrecht duurt met het openbaar vervoer ook twee keer zo lang als met de auto. De kosten van het vervoer hebben geen invloed op mijn keuze.

Reistijd

Het openbaar vervoer is niet zaligmakend. Als je in het buitengebied van Almere werkt en je werkdag begint om 08.30 uur, dan moet je volgens de NS-reisplanner om 06.23 vanuit Breda vertrekken om om 08.41 op je werk aan te komen. Dit is een reistijd van 2 uur en 18 minuten. Met de auto rijdt je van Breda naar Almere in 1 uur en 5 minuten, zonder files. Met files loopt de reistijd soms op naar ongeveer 2 uur. Maar dan stap je wel voor de deur thuis in en bij je werkplek voor de deur uit. Het openbaar vervoer is leuk als je dicht bij het station woont en werkt.

Ad Defilet, Breda

Bus ook vast in file

Met de auto rij ik in het gunstigste geval in ruim een half uur naar mijn werk. Met de bus en de metro is dat al gauw anderhalf uur. Is er file, dan duurt het langer met de auto, maar in dat geval staat ook die bus vast op de A29. De trein dan? Dan moet ik eerst met de auto naar Zevenbergschen Hoek. Dan ben je ook al bijna een half uur onderweg. En dan is het vanaf daar ook nog anderhalf uur reizen. Het moge duidelijk zijn dat de auto mijn voorkeur heeft.

Hans Nelisse, Dinteloord

Muziekje aan in de file

Ik sta liever in de file dan dat ik de trein pak. Met de trein weet je nooit zeker of ie rijdt en wanneer ie rijdt. En het personeel dat er werkt weet het ook nooit. Als je hen iets vraagt, zoeken ze het op op internet. Dat kan ik zelf ook. Laatst haalde ik nog iemand van Schiphol op, omdat zij vanaf daar niet naar huis kon en niemand wist waarom de treinen niet reden of voor hoe lang. Als je dan in de trein komt die wel rijdt, moet je of vaak staan, of je zit tussen dampende, zwetende mensen.

Nee, laat mij dan maar in de file staan, muziekje aan, voldoende persoonlijke ruimte en ja, soms duurt het langer dan de bedoeling was. Dat is soms irritant, zeker als ik naar een afspraak moet. Maar het is wel van deur tot deur en meestal ook goedkoper.