Asociale taxi’s per direct uit stad mijden

Een ritje van de binnenstad naar een (buiten)wijk? Ze halen er de neus voor op, de asociale taxichauffeurs. Ja, voor 30 euro willen ze best rijden, terwijl een ritprijs van 15 tot 20 euro normaal is. Sta je dan met je zakken vol na een gezellige avond! Te voet zijn die 4 tot 8 kilometer echt geen optie meer na uren staan en/of dansen. Nog buiten het onveilige gevoel dat je bekruipt als je zo’n eind in het donker moet lopen, vrouw of man, nuchter of dronken. Je kiest er bewust voor niet zelf deel te nemen aan het verkeer na een avondje stappen, omdat je er vanuit gaat dat een taxi je thuisbrengt. Daar zijn ze immers voor, toch? Volgens de landelijke regels mogen chauffeurs klanten niet weigeren op basis van afstand en er gelden maximale rittarieven. Toch gaat het soms mis.