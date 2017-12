Appen? Afpakken dat rijbewijs!

Rijbewijs afpakken

De straf is nooit hoog genoeg. Ik zeg: afpakken dat rijbewijs. Te beginnen met drie maanden plus geldboete. En als je daarna weer wordt betrapt een half jaar niet rijden. Ik denk dat dat beter werkt.

Paula Mol, Roosendaal

Doorpakken

Fantastisch het bericht dat minister Van Nieuwenhuizen het appen op de fiets wil gaan verbieden. Wat mij betreft: pak even door geachte minister en verbied meteen in een nieuwe wet het telefoongebruik in de auto. Onze wegen zullen er een stuk veiliger door worden.

Lia van der Loo, Oosterhout

Zelfsturende auto’s

Volgens mijn mening is het te laat voor het aanpassen van de regelgeving, vrijwel iedereen doet het. Daarnaast hebben we een toenemend probleem van filevorming door gedrag, geen aanpassing aan de verkeersflow. Een antwoord op beide zaken is: autonoom rijdende voertuigen (zelfsturende auto’s).

Je kunt dan appen, facebooken en de krant lezen achter het stuur, terwijl je deelneemt aan het verkeer. Alle slimme ideeën, zoals carpoolen die hetzelfde antwoord geven, falen door het ontbreken van draagvlak.

P. Mulders, Sint Maartensdijk

1.000 euro boete

Mensen beseffen het gevaar niet en daarom geen half werk. 1.000 euro boete de eerste keer, daarna 2.000 euro en bij de derde keer rijbewijs kwijt voor een jaar. Omdat de pakkans zo klein is zou dit geld dan weer gebruikt moeten worden om meer handhaving te kunnen uitvoeren.

Eric Roovers, Breda

Zwaardere straffen

Gelukkig dat er eindelijk een meerderheid in de Tweede Kamer is ontstaan om de zwaarte van appen in de auto te veranderen naar roekeloos rijden. Vraag is alleen of onze volksvertegenwoordiging tegelijkertijd ook voldoende geld vrij gaat maken om te kunnen handhaven. Blijkbaar neemt de politie niet bij ongevallen direct de telefoon in beslag om daarin te kunnen controleren wat het gebruik was ten tijde van het ongeval. Als dat ingevoerd wordt, sluit je in ieder geval uit dat daar de oorzaak ligt. De straf op gebruik van de telefoon kan eenvoudig bepaald worden op ‘inbeslagname voor 14 dagen’ en teruggaven op het bureau van bewaring. Elke agent moet die bevoegdheid krijgen. Dat zal het probleem heel snel terugbrengen tot nul overtredingen. Een auto is geen kantoor maar in potentie een moordwapen. Daarom zijn zware straffen gewenst.

Gerard Hol, Bergen op Zoom

Levensgevaarlijk

Heel simpel, gelijkstellen met de straf voor rijden onder invloed. Rijbewijs innemen bij de eerste keer minimaal voor een maand. Word je een tweede keer gepakt, rijbewijs een half jaar kwijt.

Misschien leren ze het dan af. Het is levensgevaarlijk en dit telt ook voor fietsers. Rij ik een fietser ondersteboven die zit te appen, die bijvoorbeeld door rood rijdt en van links komt, dan ben ik de schuldige. Belachelijk.

Joes Staszek, Terheijden

Autofabrikanten

Misschien ligt de oplossing bij de autofabrikanten. Het moet mogelijk zijn elektronica of software te ontwikkelen en te maken die het onmogelijk maakt om achter het stuur te appen. Knappe koppen moeten in staat zijn hier iets op te vinden. Wie durft?

Hans van den Broek, Waspik

Zwaar beboeten

Appen in de auto en vrachtwagen moet zwaar beboet worden. Ik zat boven in een dubbeldekker bus en zag tot mijn verbazing bijna elke chauffeur in een vrachtwagen met telefoon in de handen aan het appen en bellen. Nu snap ik ook waarom vrachtwagens vaak bij ernstige ongelukken betrokken zijn.

Marijke Rodenburg, Roosendaal

Een slimme mix

Straffen biedt een deel van de oplossing om het gebruik van de mobiele telefoon terug te dringen. Recent onderzochten wij hoe Nederlanders hun telefoon in het verkeer gebruiken. Daaruit blijkt dat gewoontegedrag een grote rol speelt. Dat het soms zelfs een onbewuste impuls is. Gedragsbeïnvloeding verdient daarom een belangrijke plaats in het terugdringen van het gebruik van mobiel achter het stuur. 92 procent van de automobilisten vindt het gebruik van de mobiel achter het stuur in de auto namelijk gevaarlijk. We corrigeren elkaar zelfs.

Toch lijkt het lastig de impuls te onderdrukken want 62 procent van de mensen gebruikt zelf de mobiel tijdens het rijden. Technologie kan dan een oplossing bieden: de telefoon op automodus zetten. Onze ervaring leert dat dit zorgt voor meer bewustwording, én minder ongevallen. Het is een hardnekkig en complex probleem waar alleen een slimme mix van technologisch ingrijpen, gedragsbeïnvloeding en straffen het mobiel gebruik achter het stuur kan terugdringen. Welke mix het meest optimale resultaat geeft, is een uitdaging waar wij ons in vastbijten. Wij zien dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat er snel iets moet veranderen is duidelijk, want elk ongeval is er een teveel.