‘Als je aandacht wil, hoef je er geen Fort Oranje-toestanden van te maken’

Heidelust

Als je noodgedwongen op een camping moet gaan wonen, hoef je er nog geen rotzooi van te maken zoals mevrouw Van Rooij ( BN DeStem , 08-12-2018). Als je aandacht wil voor je problemen hoef je er geen Fort Oranje- toestanden van te maken. Ik woon al 20 jaar op Heidelust met veel plezier, maar door deze mevrouw die alle regels aan haar laars lapt en op deze manier in de belangstelling wil staan, loopt mijn plezier een deuk op. Deze mevrouw, die van alle kanten geholpen wordt door leiding en medebewoners, hoort hier niet thuis. Helaas trapt uw verslaggever hier ook in.

Bezuinigingen

Zorg, onderwijs, politie en strijdkrachten kampen al geruime tijd met personeelstekorten en onvrede over de beloning. Sinds de crisis van 2008 zijn deze overheids- c.q. semi-overheidsinstanties geleidelijk in het slop gekomen. Hierin speelt onze premier een dubieuze rol. De aangekondigde bezuinigingen in november 2011 van 18 miljard euro gingen door, terwijl de crisis snel escaleerde. Inmiddels groeit sinds 2016, met dank aan de groeiende wereldeconomie, de Nederlandse economie ook snel.

Heeft Rutte toch gelijk gekregen? Ogenschijnlijk wel: het bedrijfsleven heeft niets ingeleverd, in tegendeel. Maar waar zijn die 18 miljard euro weggehaald? Wie hebben in de publiek sector ingeleverd? Juist: zorg, onderwijs, politie en strijdkrachten. En ondertussen is ons kabinet trots op het teruglopen van de staatsschuld! In vergelijking met andere Europese landen, is Nederland hierbij het braafste jongetje van de klas. Maar tegen welke prijs? De Nederlandse staatsschuld is met 18 miljard gedaald. Herinnert u zich dat getal nog?