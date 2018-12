LezersreactiesGrote gele hesjes-protesten zoals in Frankrijk; de ene lezer wil ze ook graag in Nederland zien, de ander denkt niet dat zo’n opstand wat oplost. Dat er onvrede heerst, is wel duidelijk uit de vele reacties in onze mailbak.

Less is more

De gele hesjes-hype bevestigt: Als iets niet goed gaat vertellen we het tegen tien mensen en als het goed gaat maar tegen één. We zijn gewend geraakt aan al het goede om ons heen. Wat niet wil zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn, maar laten we beseffen wat we wél hebben. Volgens de media worden de rijken rijker en de armen armer. Dat is ongetwijfeld zo, maar dragen de meesten van ons daar geen steentje aan bij? Ik daag iedereen uit eens in de spiegel te kijken en te bedenken wat je hebt. Maak niet uit hoeveel het is of wat de waarde is, maar ben gewoon trots en blij dát je het hebt. Veel geld maakt echt niet gelukkig. Less is more, vooral als je dit omarmt en wat vaker met elkaar deelt wat goed gaat.

Henk van Dongen, Breda

Doorbreken

Wij hebben gele hesjes nodig om de sluipende, neerwaartse spiraal in onze samenleving te doorbreken.

D.J. Gerkens, Etten-Leur

Schurk

Ons land heeft al jaren gele hesjes nodig! Maar omdat Nederlanders alleen maar bezig zijn met zichzelf, gaat er niets gebeuren. We laten ons al jaren beliegen en bedriegen door het kabinet Rutte. Hij maakt elk jaar de rijken rijker en de armen armer, en hij komt er mee weg. En in Brussel maar witte voetjes halen, met dat lachje van hem. Weg met die schurk voor hij in Brussel verdergaat met liegen en bedriegen van de werkman.

Volledig scherm In Frankrijk liepen gele hesjes-betogingen volledig uit de hand. © Joris Van Gennip Jos van den Broek, Bavel

Geen hesjes

Alstublieft geen gele hesjes. Als de straat gaat regeren, gaat het altijd mis. Zo kwamen de communisten en de nazi’s ook aan de macht. Wat wij wel moeten doen, is het paniekvoetbal van het kabinet Rutte stoppen. De oplossingen die worden aandragen zijn van zo laag niveau, dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat deze mensen ons land regeren. De gastransitie (kosten geraamd op 200 miljard euro), de vliegtax van 7 euro per persoon. Het lost allemaal niets op en de werkelijke vervuilers worden niet aangepakt. Wat doet de regering wel, ze verhoogt de energiebelasting en het lage btw-tarief! Genoeg redenen voor gele hesjes, maar ik zie liever een denktank van wetenschappers die het lef hebben de heilige huisjes aan te pakken en die een bindend advies geven. Vernoem zo’n club naar de gele hesjes: iedereen tevreden.

Henk Smeels, Sprang-Capelle

Laat maar komen

Kijk hoeveel mensen in Nederland onder of net boven de armoedegrens leven! En ondertussen worden de grenzen opengezet voor nog meer mensen, terwijl bij veel landgenoten het water tot aan de lippen staat! Zorg en onderwijs staan onder druk en de werkdruk is hier torenhoog. Er is veel mis in Nederland, maar door de regering wordt het allemaal weggewuifd of er wordt om gelachen. Het wordt tijd dat we onze rechten terughalen. Laat dus maar komen die gele hesjes!

Quote Een vijfde deel van de Nederlan­ders neemt niet de moeite te gaan stemmen. Dát moet veranderen Joop van Zwieten uit Breda Lilliane Roks, Zundert

Gebruik stemrecht

Gele hesjes? Alsjeblieft niet, zeg! Zie hoe die heetgebakerde Fransen tekeergaan in Parijs. Geweld lost niets op, het veroorzaakt alleen nog maar meer ellende. Een vijfde deel van de Nederlanders neemt niet de moeite te gaan stemmen. Dát moet veranderen. Maak gebruik van dat stemrecht. In een democratie regeert het gehele volk! Het is een grote schande en een belediging voor ons volk dat die referenda zijn genegeerd en afgeschaft. Nu is het de elite die door opleiding, kennis, instrumenten en verkregen macht de lakens uitdeelt. En het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter maakt. Niet de barricaden op, maar je stem laten horen als daar-om gevraagd wordt, dat kan helpen. Zolang wij niet zonder het politieke partijensysteem kunnen: kies welbewust voor die club die echt íeders belang in het oog houdt en niet alleen dat van de eigen groep.

Volledig scherm In Bergen op Zoom hield Erwin Wilkens zaterdag 8 december in zijn eentje voor stadhuis een protestactie. © Pix4Profs/Tonny Presser Joop van Zwieten, Breda

Twijfels

Nee, nog meer gele hesjes hebben we niet nodig. De vreedzame gele hesjes demonstraties in enkele Nederlandse steden zoals we die tot nu toe gezien hebben, zijn genoeg. Uitbreiding hiervan trekt relschoppers aan en dan wordt er voor miljoenen schade aangericht. Door wat er in Frankrijk gebeurt, loopt het de regering al dun door de broek. Dit zie je door de plotselinge twijfels aan de klimaattafelgesprekken bij Ed Nijpels, waarbij nu ineens de rekening niet op het bordje van minderbedeelden mag komen. Nu nog de btw-verhoging van 6 naar 9 procent afschaffen, het gasverbruik van de kleinverbruikers niet extra belasten, het minimumloon verhogen en de pensioenen indexeren. Dan worden de gele hesjes alleen nog gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: pech onderweg.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Gelatenheid

Ik ben van mening dat er een bepaalde gelatenheid over Nederland ligt. Er gaat van alles verkeerd, maar er zijn nauwelijks protesten. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was de protestbereidheid veel groter, met name onder jongeren. Toch gaat het niet lang meer duren voordat de bom barst. Dit kabinet zit er enkel en alleen voor het bedrijfsleven. De gewone burger is de klos. We gaan er in 2019 netto een klein beetje op vooruit op de loonstrook, maar energie wordt onbeschoft duurder, ziektekosten stijgen, het lage btw-tarief gaat omhoog en de pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd. Het kabinet zegt dat we er goed voor staan, maar het besteedbaar inkomen van gezinnen is in Nederland veel lager dan gemiddeld in Europa. Kabinet Rutte, weg ermee!

Quote Schulden te over, waardoor geen cent aan inkomen gemist kan worden. Verlet door staking is daarom uitgeslo­ten Henri Schneider uit Bergen op Zoom Jan van Dongen, Waspik

Besloten kring

Heeft Nederland ook gele hesjes nodig? Ja! Enerzijds omdat de vakbeweging haar kracht verloren is door ledenverlies en koerswijziging sinds Wim Kok voorzitter van de FNV en later premier van Nederland is geworden. Anderzijds omdat de Nederlandse bevolking geïndividualiseerd en kapitalistisch is. Dat als gevolg van de mogelijkheid om leningen aan te gaan om daarvan huis en auto te kopen. Schulden te over, waardoor geen cent aan inkomen gemist kan worden. Verlet door staking is daarom uitgesloten.

Een gele hesjes-beweging zal hier geen voet aan de grond krijgen met de verbeterde ontslagmogelijkheden voor de werkgever en krapte op de arbeidsmarkt. Nederlanders willen zich niet snel als ontevreden persoon kenbaar maken. Ze zeuren in besloten kring en leggen de schuld bij ouderen, minderheden, niet-Nederlanders en politiek. Die laatste heeft men echter zelf in het zadel geholpen. Demonstreren met een geel hesje is dus eigenlijk kwaad zijn op het eigen stemgedrag. Dat doet de niet zo nuchtere Nederlander niet.

Volledig scherm In Nederland zijn de demonstranten vooral klaar met het beleid van het kabinet Rutte. © ANP Henri Schneider, Bergen op Zoom

Verkeerd verdeeld

Ja, er moet zeker wat veranderen. Want: hoe kan het zo zijn, dat de mensen die zorg nodig hebben, steeds meer zelf moeten bekostigen, terwijl hun inkomen steeds lager ligt? En hoe kan het dat ze in Griekenland vele jaren eerder met pensioen kunnen, terwijl dat land grote schulden heeft? En hoe kan het dat mijn dochter met autisme die zich na 30 jaar vallen en opstaan eindelijk enigszins zelfstandig redde en positief was, in zes weken tijd dankzij de Participatiewet weer terug bij af is?

En hoe kan het dat mensen in grote, duren huizen nog altijd profiteren van de hypotheekrenteaftrek, terwijl een alleenstaande bijstandsmoeder met moeite rondkomt? Het geld wordt in Nederland naar mijn menig verkeerd verdeeld. Hoog tijd voor verandering.

E. van den Kieboom, Raamsdonkveer

Te soft

Gele hesjes kunnen ook hier geen kwaad. Nederlanders zijn veel te soft.

C. Roovers, Bergen op Zoom

Ontploffen

Ik denk dat het zeker nodig is dat er ook in Nederland gele hesjes komen. En veel! Er is op dit moment niets goed geregeld. Iedereen loopt tegen problemen aan, kampt met tekorten. De gewone burger moet alleen maar betalen en de grote bedrijven lozen de winsten weg. Laat de boel maar ontploffen, misschien gaat Rutte dan weg.