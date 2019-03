Als de kiezer niet weet wat er écht speelt, hoe moet hij of zij dan weten welke partij zij moet kiezen?

Patatpolitiek

Volledig scherm Yolanda Sjoukes © Jan Stads / Pix4Profs BN DeStem-columnist Yolanda Sjoukes haalde 8 maart uit naar alle gekkigheid die partijen in verkiezingstijd uithalen om in het nieuws te komen. Zij vroeg zich naar aanleiding van ons NK Frietjes Snijden in Dussen af, wat frietjes met politiek te maken hebben. Simpel, de meeste mensen staan niet stil bij waterbeheer, dat zo belangrijk is voor onze voedselvoorziening. Tijdens het drukbezochte NK konden wij, terwijl de bezoekers smikkelden, vertellen over de wereld achter onze friet.

Media zijn niet geïnteresseerd in waterschapspolitiek. Bij onze vergaderingen zit nooit één journalist. Dat de VVD vorig najaar de noodklok moest luiden over de financiële positie van Waterschap Rivierenland (half miljard schuld) is veelzeggend. Tot die tijd was geen journalist geïnteresseerd.

Ik ken geen partij die niet voor veiligheid is, of tegen schoon oppervlaktewater. De gemiddelde kiezer snapt oprecht niks van waterschapspolitiek. Terwijl er wel sprake is van tegenstellingen. Bijvoorbeeld over de besteding van de bergen gemeenschapsgeld die in deze waterschappen omgaan. Vrije, onafhankelijke en kritische pers speelt een belangrijke rol in onze democratie. Als de kiezer niet wordt geïnformeerd over wat er écht speelt, hoe moet hij of zij dan weten welke partij zij moet kiezen?

Annemieke Stallaert, VVD Waterschap Rivierenland

Carnaval en Unesco

De meningenpagina gewijd aan carnaval/vastenavond van woensdag 13 maart is helemaal mijn gedachten en opvoeding over carnaval. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Bergen op Zoom diverse regels gemaakt over carnaval en is het woord ‘vastenavend’ ontstaan. De regels waren gemaakt om alle festiviteiten ordentelijk te laten verlopen, zoals geen drank in de optocht. Ikzelf ben opgevoed met het woord ‘carnaval’, mijn ouders – pa was toen lid van de Kolpingszonen – vierden het feest uitbundig. Herhaaldelijk word en werd ik verbeterd op het woord ‘carnaval’, zo van ‘dat is niet van ons in Bergen’. Ik kon het niet laten, dit woord is bij mij ingeprent en nu ik de uitleg las over Carne Vale (geen vlees, vastentijd) vind ik het helemaal een prachtig woord. Bergen op Zoom heeft nooit de openbaarheid naar buiten gezocht, laten we deze traditie behouden. Carnaval blijft toch wel bestaan, ook zonder Unesco.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens het wekelijkse Vragenuurtje in de Tweede Kamer. © ANP J. Stok-Verdult, Bergen op Zoom

Loze beloftes?

Premier Rutte, tot voor kort tegenstander, is nu voornemens toch een CO2-heffing voor bedrijven toe te passen en die voor burgers te verminderen. De bedrijven moeten met elkaar in overleg hoe zij dit willen uitwerken. Het is verkiezingstijd en daarom denk ik meteen terug aan alle eerdere beloftes en maatregelen van de heer Rutte: 1000 euro erbij, geen geld meer naar Griekenland, de invoering van het eigen risico in de zorg, verhoging van de lage btw naar 9 procent en de koopkracht neemt voor bijna iedereen toe in 2019. Tijdens die persconferentie over de CO2, noemde hij en passant ook nog de pensioenen. Is dat het laatste wat hij gaat verzieken? Mijn, en hopelijk ook uw visie: ‘Daar trappen wij niet meer in meneer Rutte.’