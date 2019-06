‘Als Brabander heb ik niets met De Bilt’

Lokaal

In de buurt van Fijnaart, vlakbij het Hollands Diep, valt het altijd mee met de onweersbuien. Verder weet niemand wat je bij code rood, oranje en geel moet doen. Iedereen moet in principe toch naar het werk of naar school. We blijven er niet voor thuis. Het is beter om een app te hebben die lokaal de code bepaalt. En ook meteen duidelijk aangeeft wat het gevaar is en wat de tips zijn.

Ruud Kaufman, Fijnaart

Alert

De weercodes zijn niet overbodig, elke waarschuwing houdt je alert, ook als het een momentopname is.

Johan de Laat, Teteringen

Geen paniek

Zolang het weer niet per postcode en huisnummer kan worden voorspeld, moeten we het doen met het een-na-beste: een weercode voor een groter gebied. Valt het achteraf mee, dan is dat prima. Krijg je wat was voorspeld of erger, dan had je voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Van paniek zaaien is nooit sprake, dat dient geen enkel doel. Mijn dag wordt niet verpest door iets waar ik niets aan kan veranderen. Het weer is net zo onontkoombaar als de dag en de daarop volgende nacht.

Rob Bal, Roosendaal

Afwegingen

Bezien vanuit de Werkgroep Jeugd Boeimeer/Avondvierdaagse Boeimeer Comité was er vorige week duidelijk sprake van verontrustheid door afgegeven weercodes. De berichten in de media en via diverse weerkanalen werden steeds zorgwekkender, terwijl het weer overdag prima was. De gemeente Breda gaf een paar uur voor de start, afgaande op de weercodes, het dringende advies de avondvierdaagse af te gelasten. Dit bleek terecht, er brak inderdaad noodweer los en dat had het ons kunnen treffen. Vrijdag was een soortgelijke situatie. In overleg met de gemeente werd besloten het evenement door te laten gaan. Het bleef gelukkig bij regenbuien. Toch is het zinvol de samenleving te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijk weer, ondanks de lastige voorspelbaarheid. Als organisatie (of individu) moet je uiteindelijk zelf, afhankelijk van de risico’s, de afweging maken over hoe je anticipeert op een weercode.

Erik Steensma, Breda

Overdrijven

Code geel, code oranje.... Ikzelf kijk ‘tig’ keer naar Buienradar. Als de wolkjes verdwenen zijn, kan ik naar buiten. Zo niet, dan wacht ik de bui af. Ik laat de hond uit op het juiste moment. Máár, als de wind intussen draait, krijg ik alsnog die plensbui. Of de weerman belooft een onstuimige dag! Code geel, code oranje, code rood! Ze ‘overdrijven’ (letterlijk dan!).

Serieus

De definitie van paniek zaaien is onrust stoken. Onrust stoken betekent de rust verstoren, verdeeldheid teweegbrengen. Volgens Wikipedia is de omschrijving van het KNMI: ‘Wetenschappelijk instituut dat onder andere dagelijkse weersverwachtingen en waarschuwingen bij voor de mens gevaarlijke weersomstandigheden verzorgt.’ Paniek zaaien en onrust stoken zijn opzettelijke handelingen. Daarvan het KNMI te betichten is onzin. Een verwachting is geen 100 procent nauwkeurige voorspelling. Wetenschap biedt nooit absolute zekerheid. Er zijn veel personen en instanties die voor hun planning afhankelijk zijn van weersvooruitzichten. Komen die vooruitzichten niet uit, jammer dan. Bovendien zou een code geel of code rood opgevat kunnen worden als disclaimer: ‘Wij, het KNMI, hebben ons best gedaan. Stel ons niet aansprakelijk als het naar uw zin anders uitpakt.’ Ik neem de waarschuwingen van het KNMI serieus, wetende dat er een zekere mate van onnauwkeurigheid in zit. Een beetje gokken hoort erbij.

P.J. Dragt, Rijen

Overbodig

Hoe vaker een gemelde weercode niet blijkt te kloppen, des te minder aandacht men eraan geeft. Zo wordt het melden van een weercode vanzelf overbodig.

Adrie en Leontine van Bergen, Wouw

Code rood

Het lijkt me buitengewoon verstandig als het KNMI zich beperkt tot het aankondigen van noodweer: code rood. Wat hebben de andere codes feitelijk voor zin? We worden nu met codes om de oren geslagen. Mij lijkt dat we ook wat meer risico kunnen accepteren. En ja, dan gaat er wel eens iets mis. Worden we niet wat te veel gepamperd?

René Hendrickx, Bergen op Zoom

Gegis

Naar mijn mening zijn de weercodes pure paniekzaaierij. Sterker nog, de hedendaagse weersvoorspelling is ronduit slecht. Het lijkt meer dan ooit gegis. Natuurlijk, we hebben het over een voorspelling, maar als Brabander hecht ik meer waarde aan de voorspellingen vanuit België dan aan die van het KNMI. Ik woon dichter bij onze zuiderburen dan bij de Bilt. De valwind die Roosendaal vorig jaar trof was trouwens door niemand voorspeld, terwijl die waarschuwing juist wel heel welkom was geweest.