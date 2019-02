Alle mensen er weer bij betrekken

GASTOPINIEVoor het onderwijs is een belangrijke taak weggelegd om de tweedeling in de maatschappij tegen te gaan en ‘gele hesjes’ te voorkomen.

door Nienke Meijer

Het kan niemand ontgaan zijn: de protesten van de ‘gele ­hesjes’-beweging. Met name in Frankrijk zorgden ze voor veel sociale onrust. Wanneer we de ‘gele hesjes’ van hun gele hesjes ontdoen, zien we dat de verschillen in opvattingen aanzienlijk zijn. Los van hun outfit is de belangrijkste overeenkomst dat deze mensen zich niet meer verbonden voelen met de politiek, met de publieke instanties, en met de samenleving als geheel.

Daarmee vormen de ‘gele hesjes’ een schoolvoorbeeld van de maatschappelijke kloof die Herman Tjeenk Willink in zijn essay Groter denken, kleiner doen beschrijft. De oud-vicevoorzitter van de Raad van State constateert dat de inclusieve samenleving bedreigd wordt, doordat grote groepen mensen de boot missen – of die boot laten uitvaren zonder in te stappen, uit onvrede.

Houdgreep

De tweedeling wordt nog eens versterkt doordat politiek en media elkaar in een houdgreep houden in de strijd om respectievelijk de kiezer en de kijker. Beide partijen verliezen zich in proefballonnetjes en onge­nuanceerde oneliners, niet in de laatste plaats op sociale media. Steeds meer Nederlanders raken hierdoor het contact met de inhoud kwijt, met de nuance van het debat, oftewel met dát waar het echt om gaat.

Een zorgelijke ontwikkeling. Er is dringend behoefte aan nieuwe perspectieven op de samenleving. Aan een nieuw sociaal contract. We moeten op zoek naar alternatieve ordeningsprincipes die de inclusieve samenleving versterken. Ofwel: die zorgen dat we zoveel mogelijk mensen – en liefst iedereen – ‘erbij betrekken’, zoals Simac-topman Eric van Schagen onlangs betoogde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de New Horizon.

Gelukkig zijn deze alternatieven voorhanden. Neem het begrip ‘mensgerichte economie’ waar Yuri van Geest, oprichter van de Singularity University, en Guido van Nispen graag over schrijven. Anders dan in een taakgerichte economie staan onderwijs, technologie en arbeidsmarkt hierin feitelijk ‘ten dienste’ van het menselijk talent. Dat betekent ook dat technologie (robotisering) niet langer een bedreiging vormt voor mensen en hun baan, maar juist kansen schept om hun individuele talent betekenisvol in te zetten. Voor zoveel mogelijk mensen dus.

Nog een alternatieve zienswijze is die van hoogleraar innovatiemanagement Jeff Gaspersz. Organisaties (en samenlevingen!) benutten hun verander- en innovatiekracht alleen dán optimaal wanneer ze het potentieel volledig inzetten. Het menselijk potentieel dus; de talenten. Dus geen top-down management, maar ­wisdom of the crowd. Iedereen is nodig; iedereen kan bijdragen.

Verbinden

De onderwijssector, en zeker het hoger beroepsonderwijs, speelt een cruciale rol in het verspreiden en stimuleren van bovenstaande nieuwe perspectieven. En dus in het bevorderen van de inclusieve samenleving. TEC-proof onderwijs is de crux: TEC staat (in het Engels) voor technologie, ondernemerschap en creativiteit; deze drie elementen moeten continu terugkeren in onderwijs en onderzoek. Dit zorgt er niet alleen voor dat onze afgestudeerden over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om mee te (blijven) doen. Het verbindt mensen ook letterlijk, als een internet of ­people. Technologie, ondernemerschap en creativiteit leiden bijvoorbeeld tot vindingen als Mobility as a Service (MaaS) en Massive Open Online Courses (MOOC’s). Beide experimenten houden mensen aangesloten – het een met transport, het andere met kennis. Mensen die anders wellicht de maatschappelijke boot gemist hadden. En in een geel hesje de straat op waren gegaan.

Werk aan de winkel dus, voor het hbo. Er wacht ons een maatschappelijke opdracht. Te grote woorden, te hoge ambities? Absoluut niet. Want zoals Tjeenk Willink schrijft gaat het om ‘groter denken, kleiner doen’. Iedere doorslaggevende verandering uit het verleden is klein begonnen - met een of slechts enkele initiatiefnemers. Het gaat vervolgens om het opschalen, om mensen mee te nemen inderdaad. Een kleine rekensom laat dit zien: onze Fontys-gemeenschap alleen al telt zo’n 50.000 mensen (medewerkers en studenten).

Beste vrienden

Wanneer ieder van ons zijn tien beste vrienden meeneemt in onze maatschappelijke opdracht, bereiken we al een half miljoen mensen. En omdat we op sociale media allemaal minstens 100 beste vrienden hebben, zeg ik: dan coveren we al een derde van onze ­bevolking.

Dát is groter denken, kleiner doen. Of zoals Gandhi ooit zei: ‘Wees zélf de verandering die je graag ziet in de samenleving’.