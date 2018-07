'Al genoeg herrie op de televisie'

Hoe ziet u de toekomst van ons publieke bestel? Moet de NPO inkrimpen en zich meer richten op nieuws en actualiteiten? Of is één zender wellicht genoeg, zoals diverse lezers opperen?

De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) moet zo’n 60 miljoen euro bezuinigen. Dat betekent dat ze moet snijden in de programmering, in succesvolle, maar dure presentatoren of wellicht in het aantal zenders. Vooral dat laatste heeft de voorkeur van lezers die op dit onderwerp reageerden.

‘Publieke zenders zijn net als de Titanic, allemaal heel goed en mooi, en ondertussen verzuipen we’. Dat is een van de pregnante reacties die we op onze website kregen op de vraag waar het naartoe moet met ons publieke bestel.

‘Hebben de hoge pieten weleens goed gekeken naar wat er allemaal op tv komt? Herhalingen van herhalingen en die herhalen we ook nog een keer. Een fatsoenlijke tv-serie of -show is er al jaren niet meer gemaakt. En dan moeten wij daar eens lekker voor gaan zitten?

Nee, dan liever de vrijheid van eigen keuze en smaak. Minder kijkers betekent minder inkomsten door advertenties. Dus het publieke bestel is ten dode opgeschreven’, lezen we verder.

Mary Verhagen is een stuk coulanter. ‘Van mij mag er één publieke zender weg. Dan kunnen er bijvoorbeeld op NPO1 nieuws en actualiteiten worden uitgezonden en op NPO2 series, films en ander entertainment. Ik vind de kwaliteit van de publieke omroep altijd nog een stuk beter dan die van de commerciëlen’, schrijft Verhagen.

Frank Verhulst vindt zelfs één publieke zender voldoende. ‘Waarom moet er iedere dag dat voetbal uitgezonden worden? Dit is alleen commercie. Als u weet hoe rijk die clubs zijn dan horen die onder de vlag van de commerciële zenders’, schrijft hij.

We kregen ook een aantal brieven binnen over de toekomst van het publieke bestel. Hieronder een bloemlezing.

Geen geschreeuw

Op NPO1, 2 en 3 komen de programma’s waar wij naar kijken. Wij hebben op deze zenders echter nu wel genoeg gezien van André Hazes, Paul de Leeuw en Jan Smit. Informatieve programma’s hebben onze voorkeur en aandacht; programma’s die werkelijk iets zeggen, zoals Heel Holland Bakt en Boer zoekt vrouw, en die erg veel kijkers trekken. Ook Dr. Deen en Hendrik Groen, series die geliefd zijn bij het Nederlandse publiek. En een goede detective, maar niet te veel herhalingen a.u.b.

Schreeuwprogramma’s, oneindige talentenshows, Linda de Mol met Ik Hou van Holland, uitzendingen over de gevaarlijkste wegen en heel veel andere programma’s zonder inhoud, met veel herrie en bijna onverstaanbaar, die hebben we genoeg op de commerciële zenders.

Jacques Mulders Breda

Eén zender

Een aantal maanden geleden heb ik al eens geopperd dat het terugbrengen van het aantal zenders noodzakelijk is, wil de publieke omroep overleven. Dus één zender is genoeg. Deze moet dan gevuld worden met kwalitatieve, informatieve, goede programma’s, het hele jaar door. Programma’s zoals Andere Tijden, Keuringsdienst van waarde, Radar en actualiteitenprogramma’s horen hier zeker bij.

Karen Bal, Bergen op Zoom

Prestigeverlies

Door de bezuinigingen die politiek Den Haag aan Hilversum oplegt, is het niet meer mogelijk om drie kanalen volwaardig te vullen. Het derde kanaal, het huidige NPO3, is er als laatste bij gekomen en heeft nooit veel publiek getrokken. De Wereld Draait Door is er ooit op begonnen, maar toen het een succes werd is het programma naar NPO1 verplaatst en daarmee liet men eigenlijk al blijken aan dat kanaal meer waarde te hechten. NPO3 werd bestemd voorjeugd en jongeren, maar het is juist deze doelgroep die steeds meer kiest voor de nieuwe media en die de televisie de rug toekeert.

Als de publieke omroep verstandig is, neemt ze afscheid van NPO3 en concentreert ze zich volledig op NPO1 en 2. Maar velen in Hilversum zullen dat als prestigeverlies zien. Dat men onlangs nog 30 miljoen euro heeft betaald om de samenvattingen van het betaald voetbal op de zondagavond te kunnen uitzenden, geeft wel aan dat de publieke omroep nog in het verleden leeft en vast wil houden aan haar status.

Marc Busio, Chaam

Vooral achtergrond

Hoewel ik zeer hecht aan kwaliteit op de tv, vind ik drie publieke zenders wel wat veel. Met twee zenders – zie België en die halen het wereldkampioenschap ermee – is het heel goed te doen om kwaliteit te leveren. Want dat zie ik vooral als rol voor de publieke zenders: uitzenden wat anders ondergesneeuwd wordt. Dus nieuws en vooral achtergrondinformatie. De specifieke aandacht voor Nederland in alle opzichten: cultureel/recreatief, landschappelijk, economisch e.d. met op de achtergrond ons gemeenschappelijke Europa. Het moeten meer gespecialiseerde zenders worden met een duidelijk herkenbaar beeld.