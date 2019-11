‘Accent ligt op geld in plaats van kwaliteit’

LezersreactiesZowel het Amphia als het Bravis ziekenhuis kwam vorige week niet best uit de bus in de Ziekenhuis Top 100. De meningen over de regionale zorg zijn verdeeld. De een heeft er alle vertrouwen in, de ander kiest liever zorg buiten deze regio.

Alle vertrouwen

Ik sta ervan te kijken. Onvoorstelbaar zo weinig vertrouwen in de kwaliteit van zorg, zowel voor Bravis als voor Amphia Breda. Ik ben inmiddels bijna twee jaar in behandeling en ik neem op alle gebieden mijn petje af. Ze staan met zoveel mensen klaar voor patiënten, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dus de zorg in de regio moet blijven, lekker dichtbij. Zo houwen heb vertrouwen!

Riek de Jong, Etten-Leur

Demotiverend

De laatst gepubliceerde ranglijst heeft geen invloed op mijn mening. Hoe je als patiënt wordt behandeld wel. Ik ga naar beide ziekenhuizen voor verschillende specialisten. Zo lang het credo ‘uitsluiten en geruststelling’ is, stijgt mijn vertrouwen niet. Je gaat naar een ziekenhuis voor een oorzaak en een oplossing. Daar slagen beide ziekenhuizen al jaren niet in, maar een huisarts stuurt je eerst naar de dichtstbijzijnde optie. Ik denk dat de ranglijst eerder demotiverend werkt op het toch al overbelaste en suf gecrediteerde personeelsleden.

Niek van der Vlugt, Roosendaal

Geld vs kwaliteit

Na het lezen van de Ziekenhuis Top 100 verbaast het mij niet dat Bravis en Amphia zo laag scoren. Je ziet bij beide ziekenhuizen dat het accent ligt op geld en niet op kwaliteit van zorg. Helaas heb ik dat aan den lijve moeten ondervinden. Eerst liet men mij bij Bravis een jaar lopen, tot ik bij een specialist kwam. Na vijf onderzoeken kwam de diagnose nekhernia. Na aandringen van mij volgde uiteindelijk een operatie in Breda. De uitvoering was niet goed, de hernia kwam terug op een lager niveau door een fout van de arts. Vervolgens kreeg ik te horen dat men niets meer voor mij kon doen. Via via kwam ik bij de St Maartenskliniek terecht (tweede in de ziekenhuislijst) en daar ben ik geweldig geholpen. Dan pas ervaar je wat kwaliteit is. Mensen moeten een vrije keuze hebben waar zij heen gaan voor hulp. In mijn geval had dat jaren van ellende gescheeld.

Peter van den Bergh, Bergen op Zoom

Kundig

Mijn ervaring met het Amphia zijn uiterst positief: kundig, vriendelijk, perfecte zorg!

Anton de Tender, Breda

Waardeoordeel

Ik heb zo mijn twijfels of de gehanteerde criteria in de ziekenhuisbeoordelingen recht doen aan het Bravis en het Amphia. Ik kan uit eigen (patiënt)ervaring zeggen dat de medische zorg en patiëntbenadering in deze ziekenhuizen goed is en dat er continu positieve ontwikkelingen op dit gebied zijn waar te nemen. Ik vind het dan ook jammer dat de lijst een rangschikking of waardeoordeel is. Een andere, meer positieve benadering, zou gepaster zijn.

Johan Konings, Roosendaal

Rivaliteit?

De tabel over kwaliteit van de ziekenhuizen heb ik eens goed bekeken. Ik keek naar de uitslagen van het ziekenhuis elders in het land, waar mijn zus een best heftige operatie heeft ondergaan en prima is behandeld. En dat heb ik goed kunnen vergelijken met iemand uit mijn omgeving in Bergen op Zoom, die dezelfde operatie heeft ondergaan in deze regio. De conclusie is dat elke behandeling anders kan aflopen, afhankelijk van de persoon en de omstandigheden. Over de behandelingen, zowel door specialist, verpleging, nazorg et cetera hoorde ik van beide kanten niets dan lof. Dus toen ik de Top 100 bekeek had ik mijn bedenkingen: stemmingmakerij? Ik dacht toen al, de meeste specialisten hebben toch dezelfde studie gedaan? Later in de week las ik in BN DeStem de column van Annelies Vlaanderen en ik ben het helemaal met haar eens. Ik heb alle vertrouwen in het Bravis of welk ander ziekenhuis dan ook, waar ik heen gestuurd word. De ene arts is misschien sympathieker over dan de ander, maar kwaliteit leveren ze allemaal. Rivaliteit in gezondheidszorg vind ik heel... gevaarlijk?

Jo Stok-Verdult, Bergen op Zoom

Verbeteringen

Je komt niet alleen in een ziekenhuis als je ziek bent, ik ben er veertig jaar geleden ook bevallen van mijn dochter. Toen viel mij op de kraamafdeling al de liefdevolle en soms humoristische zorg op. De laatste jaren zag ik het ziekenhuis van binnen door lichamelijke klachten. In het begin was ik daar niet zo positief over. Het soms horkerige gedrag van sommige specialisten was mij een doorn in het oog. Tot mijn verbazing is dit de laatste jaren erg veranderd, zelfs zo sterk dat ik ervan uitging dat men hen een cursus ‘omgaan met de cliënt’ had laten volgen. Over het verplegend personeel niets dan lof. Men loopt het vuur uit de sloffen met veel te weinig mensen. Knap, ik zou het niet kunnen opbrengen.

Joocke Scholte, Bergen op Zoom

Onrecht

Ik vind dat het Amphia ziekenhuis en zijn personeel onrecht wordt aangedaan. Al jaren ben ik bij een viertal specialisten onder behandeling. Dit tot grote tevredenheid. Daarnaast ben ik door ongelukjes twee maal op de EHBO geweest. Ook hierover geen onvertogen woord. Ondanks het feit dat je maar beter niet in een ziekenhuis kan komen, ga ik, – indien nodig – graag naar het Amphia.