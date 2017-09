Aan prestatiebeloning in het onderwijs kleven nadelen

Lezersbrieven: is Max Verstappen de wanhoop nabij?

2 september Als treinreiziger kom ik met enige regelmaat op het vernieuwde treinstation in Breda. Alle nominaties ten spijt, ben ik niet zo onder de indruk. Het is relatief donker op de perrons en de overkapping vormt een tochtgat van jewelste. De wind is hier tamelijk dominant. De plaatsing aan de westzijde van de rookpalen is dan ook een misser. Waait er – zoals vaak – een westenwind, en sta of zit je bij of op één van de bankjes daar, dan waait de rook je in het gezicht.