Zydeco Village met negen bands en cajun food

met video Jongen valt in betonnen rioolbak in Raamsdonks­veer en komt met de schrik vrij

RAAMSDONKSVEER - Een jongen is maandagavond in een betonnen rioolbak gevallen aan de Groenstraat in Raamsdonksveer. Dat meldt een woordvoerster van de brandweer. Wonderwel is hij niet gewond geraakt.

17 mei