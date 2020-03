‘Zydeco leeft nog steeds’ in Raamsdonksveer: festival keert als eendaags evenement terug

RAAMSDONKSVEER - Het muziekfestival ZydecoZity maakt een doorstart. Het evenement gaat van drie dagen terug naar een, maar zydeco is in ieder geval gered voor Raamsdonksveer.

Bestuurslid Jan Ghuys bevestigt de doorstart: ,,We zijn op een haar na rond met een locatie in Raamsdonksveer. De meeste mensen kunnen wel raden welke dat is, maar formeel is het nog niet definitief. Dat verwachten we volgende week.” Een datum voor 2020 is ook al geprikt: 9 mei.

Het bestuur zag zich vorig jaar genoodzaakt om het festival ter ziele te laten gaan. De 27e editie van het evenement bleek tevens de laatste. Reden: er waren te weinig (jonge) vrijwilligers, zowel in het bestuur als in het draaien van het festival.

Bezoekersaantallen

,,We deden herhaaldelijk oproepen, we vroegen om ons heen in onze eigen kennissenkring, maar niemand hapte”, aldus Ghuys. Verminderde sponsorinkomsten en bezoekersaantallen speelden ZydecoZity ook parten. ,,Intussen hebben we het bestuur teruggebracht tot drie man. We waren allemaal zeventigers, dan wordt een festival van drie dagen te veel. Met die grote tent, de horeca, de vergunningen...”.

Boegbeeld en accordeonist van de River Zydeco Band Jo van Strien blijft voorzitter, en naast Ghuys zit ook Kees Emmen nog in het bestuur.

Quote We beginnen vroeg in de middag en we gaan tot diep in de nacht door Jan Ghuys, bestuurslid

ZydecoZity op 9 mei belooft wel weer een spektakel te worden, meent Ghuys: ,,We hebben al een aantal bands geboekt. Regionale, nationale en een paar internationale topacts. De Morand Cajun Band uit Zuid-Frankrijk is een oude bekende, die stonden al een paar keer op ons podium. Hetzelfde geldt voor de Zydeco Diamonds uit Engeland. Die staan toch wel te boek als de beste zydecoband van Europa. En al is het maar een dag: we beginnen vroeg in de middag en we gaan tot diep in de nacht door.”

Entree een tientje