Zwevend zebrapad in Made ‘hangt’

Defensie 'boort' hoop Van der Valk Gilze de grond in

9:22 GILZE/DEN HAAG - De geluidsbelasting die vliegbasis Gilze-Rijen veroorzaakt zal volgens Defensie in de toekomst eerder een groter dan een kleiner gebied bestrijken. Dat is slecht nieuws voor het Van der Valk Hotel in Gilze die graag 21 luxe zorgappartementen op het hotelcomplex wil verhuren.