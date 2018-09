Zwevend zebrapad in Made als tussenoplossing: 'Auto’s rijden hier standaard te hard'

DRIMMELEN/MADE – Wie de oversteek maakt van de Haasdijk naar de Van Houtstraat in Made moet de Godfried Schalckenstraat oversteken. Geen veilig punt. ,,Hier rijden auto’s standaard te hard. Tegelijkertijd maken veel kinderen gebruik van deze oversteekplaats. Een gevaarlijke combinatie die we snel moeten oplossen”, aldus Riebert Verheugen van Lijst Harry Bakker.

Lijstje gevaarlijke wegen

Het voorstel voor een nieuw beleidsplan van verkeer en vervoer zorgde voor de nodige discussie in de gemeenteraad. Iedereen was het erover eens dat het goed is dat er een nieuw plan komt, maar tegelijkertijd had ook iedere partij een eigen lijstje met welke wegen voorrang zouden moeten krijgen. Zo zijn de Crullaan in Made en de Zeggeweg en Drimmelenseweg richting Made ook genoemd.

,,Ik begrijp dat er meer punten als urgent kunnen worden aangekaart, maar als we iets naar voren halen, moet er automatisch ook iets naar achter geschoven worden. De hele planning omgooien lijkt me niet handig en alle straten tegelijkertijd aanpakken is niet haalbaar”, aldus Wethouder Jan-Willem Stoop.

Zwevend zebrapad

Verheugen introduceerde daarom het zwevende zebrapad als tussenoplossing. Oftewel een driedimensionale tekening van een zebrapad. De optische illusie van de tekening moet een schrikreactie oproepen bij automobilisten, en het verkeer veiliger maken.

Verheugen: ,,Deze oplossing is vrij eenvoudig en niet al te duur. Zie het desnoods als een tussenoplossing. Iets dat op korte termijn al kan worden gerealiseerd.”

Locatie

Eerste locatie voor zo’n zebrapad is volgens hem de Godfried Schalckenstraat in Made. ,,Dit is een gevaarlijk punt en het aanpassen staat pas gepland voor 2022. Met deze oplossing kunnen we nog dit najaar een veiligere oversteeksituatie bieden.”