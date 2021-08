Zwevend bóven de wereld wil Robin de beste ván de wereld worden: ‘Dit is schaken in de lucht’

Deze week is Robin Smit met de kenmerkende negen meter lange aanhanger al naar Montluçon gereden. Het vliegtuig (254 kilo) is in drie stukken, de romp en twee vleugels, opgeborgen. Wel zo handig. Ook als een landing door wegvallende thermiek onverhoopt in een wei landt, is het inpakken en wegwezen.