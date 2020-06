Zwerfafval: Kinderen krijgen geld van winkeliers als ze blikjes en flesjes inleveren

Berry van der Heijden

Dat zegt wethouder Ariane Zwarts van de gemeente Gilze en Rijen. Zij zit in een werkgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die zich inzet om zwerfafval terug te dringen. ,,Zwerfafval is voor veel mensen ergernis nummer 1.”

Volgend jaar komt er al statiegeld op plastic flesjes. Het is de verpakkingsindustrie niet gelukt de overlast van de flesjes op straat en in de natuur terug te dringen. ,,In onze gemeenten hebben wij nog meer last van blikjes. Dus willen we dat daar ook statiegeld op komt.” De actie moet het nut daarvan bewijzen. ,,Als blijkt dat veel blikjes en flesjes worden ingeleverd, kun je zeggen dat statiegeld ook werkt", meent ze.

Statiegeldautomaat

Zwarts heeft in eerste instantie in haar eigen gemeente het plan opgevat om in winkelcentrum De Laverije in Rijen een maand lang een statiegeldautomaat te laten plaatsen. Met steun van de lokale Albert Heijn en Jumbo. ,,Per blikje of flesje krijgen kinderen 5 cent. Zo kunnen ze een ijsje verdienen of een zakcentje”, zegt de wethouder. Samen wil ze kinderen en ouders zo op ludieke wijze bewust maken van zwerfafval.

Ze hoopt dat inwoners met twee plastic zakken op pad gaan. De ene om flesjes en blikjes in te zamelen, de andere voor overig zwerfafval. Daarom wordt naast de statiegeldautomaat een container geplaatst. De actie duurt de hele maand juli. Tot en met eind augustus kunnen deelnemers de bonnetjes bij alle winkels in de gemeente inleveren.

Buurgemeenten