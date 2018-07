Zwemmers gewaarschuwd voor blauwalg in de Kurenpolder

Mensen die vandaag een verfrissende duik in Zwemplas Kurenpolder in Hank willen nemen, worden gewaarschuwd. In het water is blauwalg geconstateerd. Mensen die toch het water in gaan, lopen risico is mogelijke irritatie van de huid en maag- of darmklachten.