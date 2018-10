Zwemmer Maarten van der Weijden maakt theatershow over Elfstedentocht

Klant komt met vinger klem te zitten in keukenkast­je en wordt door brandweer bevrijd

2 oktober MADE - Een ongeluk zit in een klein hoekje. Of beter gezegd: kastje. Een klant van de Multimate bouwmarkt aan de Eerste Industrieweg in Made is namelijk met zijn vinger klem te komen zitten in een keukenkastje en moest door de brandweer worden bevrijd.