Zwembad Tropical in Rijen na lek deels weer open

Droogkamer

Tropical is eigendom van de gemeente, maar Optisport doet de exploitatie tot het nieuwe bad klaar is. Harjan Hubers van Optisport: ,,Een aantal pompen stond onder water. Die zijn naar een droogkamer gebracht en lijken het weer te doen. We hebben het lek gedicht en water van het wedstrijdbad overgepompt. Daardoor konden senioren gisteren toch zwemmen.'' Het gebouw is open en ook de receptie is aanwezig. ,,We hebben geprobeerd zo veel mogelijk mensen te bellen. We hebben enkele nieuwe onderdelen besteld en hopen dat die vanmiddag goed geïnstalleerd worden'', zegt Hubers.