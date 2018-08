Zwembad Tropical in Rijen bevuild door vandaal die graffiti spuit

Sinds zwembad Tropical leeg staat na de verhuizing van de gebruikers naar het nieuwe complex Den Butter houdt de gemeente een extra oogje in het zeil. Maar toch spoot iemand met grote zwarte letters 'Geen antikraak' op diverse gevels van het gebouw. ,,Dat hebben we laten verwijderen. Het kostte 600 euro'', zegt projectleider Job Dijkstra.

Drugshandel

Maar nu is het weer zover. Dezelfde teksten op dezelfde plekken rond het gebouw, alleen nu in het wit. Dijkstra weet niet wat er achter zit. ,,Kennelijk is iemand bevreesd voor antikraak. Denken ze dat het met drugshandel of wietkweek te maken heeft. Antikraak is een bekende vorm van leegstandsbeheer met strenge regels. Zo voorkom je dat er mensen binnen dringen en dat het gebouw en daarmee de buurt verloedert.''

Argwaan

Oproepen van de gemeente of iemand iets heeft gezien, heeft geen reacties opgeleverd. Met een werkgroep uit de buurt is er over gesproken. Hoewel daar aanvankelijk ook enige argwaan bestond, begrijpen zij volgens Dijkstra nu waarom de gemeente antikraak wil.

Volledig scherm Ook op een zijgevel heeft de vandaal toegeslagen. De gemeente vindt het zonde van de schoonmaakkosten. ,,Het is toch belastinggeld.'' © Foto's Jan Bras/Gemeente Gilze en Rijen

Camera's

De ambtenaar zegt dat via Facebook één persoon zich fel tegen antikraak heeft uitgelaten. ,,Hoewel we niet weten of hij er iets mee te maken heeft, wilden we graag met hem in gesprek. Maar hij heeft daar geen zin in.''

De projectleider zegt dat opnieuw schoonmaken geen zin heeft of er moeten camera's komen en beter toezicht. ,,Nog één keer wil hij met de hand over het hart strijken. Als het weer gebeurt volgt aangifte en een onderzoek."

