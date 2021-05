Zweefvliegtuig maakt noodlanding in weiland Oosteind

Honderden garage­boxen en opslagloca­ties doorzocht in West-Bra­bant: vier aanhoudin­gen

21 mei BREDA - Bij controles van een kleine 400 garageboxen en 81 opslaglocaties op industrieterreinen in West-Brabant is de afgelopen week onder meer zwaar illegaal vuurwerk, waterpijptabak, wapens, geld en een spookvoertuig in beslag genomen. Ook zijn er vier mensen aangehouden.