Zweefvliegtuig maakt buitenlanding in Hank

HANK - Omstanders wisten zaterdagmiddag niet wat hen overkwam toen zij plotseling een zweefvliegtuig zagen landen ter hoogte van de Buitendijk in Hank. Direct schakelden ze de hulpdiensten in want: er was een vliegtuig neergestort, dachten ze.. Maar niets bleek minder waar.

Politie, brandweer, ambulance en ook een traumahelikopter werden rond 14.35 uur opgeroepen naar de plek waar het zweefvliegtuig zou zijn neergestort. Daar aangekomen bleek dat het vliegtuig bewust in het veld was geland. Er was niemand gewond geraakt.

Buitenlanding

Volgens een woordvoerster van de politie ging het om een zogenoemde ‘buitenlanding’, die vaak gemaakt wordt in het weiland. ,,Een buitenlanding vindt niet plaats op een vliegveld. In dit geval was het in een buitenwijk”, zegt de woordvoerster. ,,Het was niet zozeer een noodlanding, maar een gecontroleerde landing.”

Het verliezen van thermiek (opstijgende luchtstroom) was de reden voor de buitenlanding. Zonder thermiek is het niet mogelijk om het zweefvliegtuig in de lucht te houden. ,,Als er geen vliegveld in de buurt is en je een geschikt weiland vindt, ga je daar landen”, aldus de woordvoerster.

