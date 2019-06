Zwarte rookwolken in Raamsdonksveer door brand in vrachtschip

COLUMN Waarom we van Vincents zelfmoord­re­vol­ver niet schrikken (en van het For­tuyn-moordwapen wel)

8:30 Is het ethisch verantwoord het touw tentoon te stellen waarmee een mens zich van het leven­­ heeft beroofd? Of het pillendoosje waaruit iemand doelbewust een overdosis nam? Geen gekke vragen. Toch stellen we die niet zo snel bij de revolver van Vincent van Gogh. Terwijl hij daar precies hetzelfde mee deed.