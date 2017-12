Zwarte Piet vast op het dak van de basisschool

Peuteropvang blijft toch overeind in Raamsdonk

12:04 RAAMSDONK - De peuteropvang in Raamsdonk blijft. Even was onzeker of deze voorziening in het dorp zou blijven, maar vanaf januari 2018 heeft Raamsdonk twee aanbieders: kinderopvang De Toverdroom en basisschool De Hoge Waai.