Zwaluwse jeugd krijgt eindelijk een trapveldje zonder kuilen, stenen en hondenpoep

,,Met dit kunstgrasveld investeren we preventief in het welzijn van jeugd en ouderen”, zegt Hoevenaar, die het initiatief nam om een deel van het exploitatieoverschot opzij te zetten voor een kunstgrasveldje met kooiconstructie in Hooge Zwaluwe.

‘Trapveldje het liefst naast de school’

Waar het nieuwe kunstgrasveldje komt is echter nog niet bekend. Er wordt onder meer gedacht aan de Poolsestraat en Julianastraat. ,,Maar de kinderen zien het liefst dat het nieuwe trapveldje bij basisschool De Schittering wordt aangelegd. Dan kunnen ze er namelijk ook op spelen als ze in de naschoolse opvang zitten. Bovendien kan het trapveldje door de school gebruikt worden als buitensportlocatie. In Lage Zwaluwe hebben we gezien dat in coronatijd de gymlessen door konden gaan, omdat ze op het trapveldje plaatsvonden.”