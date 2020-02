Zwaargewonde kat vlucht na aanrijding in Rijen onder motorkap maar komt muurvast te zitten

Inzitten­den blijven ongedeerd nadat auto over de kop vliegt in Dongen: bestuurder had drugs gebruikt

13:03 DONGEN - Drie inzittenden van een auto hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een engeltje op hun schouder gehad in Dongen. Hun auto vloog over de kop aan het Hof in Dongen, maar zij bleven ongedeerd.