Zusters verkopen de inboedel: ‘Leuk als je weet dat iets goed terecht komt’

Boerenpraat ‘We leren stap voor stap met de sojateelt’

26 september In de zoektocht naar meer zelfvoorziening en mogelijkheden om zoveel mogelijk in een kringloop te werken, zijn we veertien jaar geleden zelf begonnen met het telen van soja. Iets wat in Europa eigenlijk alleen in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk gebeurde. Het ene jaar is het andere niet, maar we leren stap voor stap.