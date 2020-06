Zusters leveren helft klooster in: ‘Het is té groot voor ons geworden’

Video Rijen poetst na de wolkbreuk: ‘Dat maandver­band­je ruim ik zo wel even op’

17:33 RIJEN - Het is het nieuwe normaal: een wolkbreuk en straten die blank komen te staan. De heftigheid van de buien trof vrijdagavond vooral Brabant. Was op 16 juni dorp Chaam nog de klos, deze keer stond het vooral blank in Rijen, waar ze zaterdag flink aan het poetsen zijn. ,,Dat maandverbandje ruim ik zo wel even op.”