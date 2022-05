Zoveel vluchtelingen uit Oekraïne verblijven in jouw gemeente, snel meer opvangplekken

Scooterbe­stuur­ster raakt gewond bij botsing met lijnbus Oosterhout

OOSTERHOUT - Een stadsbus en een bezorgscooter zijn donderdagavond in botsing gekomen op de op de Leijsenhoek in Oosterhout. Het meisje dat op de scooter zat is hierbij gewond geraakt. De ernst van haar verwondingen is niet bekend.

