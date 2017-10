Zout & Citroen en Vista vliegen Top 100 Lekker binnen

Vista in Willemstad staat op 95. Zout & Citroen in Oosterhout is op 83 zelfs de op een na hoogste nieuweling in de uitgave van 2018. Op de lijst pronken nu zes restaurants uit West-Brabant. In heel Brabant zijn het er veertien.

,,Dat is lekker wakker worden zo'', lacht chef-kok Bram Helleman (34) van Zout & Citroen ,,Ik kreeg vanmorgen vroeg een twitterbericht en dacht hè!? Ik geloofde mijn ogen niet. Maar het klopt!''

De eigenaar ziet zijn topklassering als de ultieme vorm van erkenning voor het harde werken van zijn team. Helleman en zijn echtgenote, tevens gastvrouw, Patricia (31) namen het restaurant in 2014 over.

Vader

Dat zijn 'Franse keuken met stevige Oosterse en Noord-Afrikaanse invloeden' deze waardering krijgt, komt volgens Helleman misschien wel omdat hij dit jaar vader is geworden. ,,Ik heb een tijdje wat minder in de keuken gestaan, ben rustiger geworden en spring niet meer van de hak op de tak. Er is meer creativiteit gekomen. Daarbij heb ik aan mijn sous-chef Yori Gerritsen een geweldige sparringspartner.''

Overleven

Rust is volgens mede-eigenaresse Ingrid van der Heijden ook het recept voor de Top 100-notering van Vista, dat een keuken heeft op klassiek Franse basis met moderne en mondiale stijlen. ,,Meteen na onze start twee jaar geleden was het een gekkenhuis, een gigantisch circus door de drukte. In het begin klopte de routing niet echt, het team stond er nog niet. We waren elke dag bezig met overleven.'' Het is nog erg druk in Vista, verzekert de gastvrouw, ,,maar met meer personeel en ervaring loopt het restaurant nu als een trein.'' Dat vertaalt zich volgens haar ook 'in nieuwe, originele gerechten. Alle aandacht gaat naar de klant.''

Quote In het begin klopte de routing niet echt, het was een gekkenhuis, een gigantisch circus Íngrid van der Heijden, Vista

Vermelding in de Top 100 is volgens de restauranthouders niet alleen een eer en vorm van erkenning, het kan voor flink wat nieuwe klandizie zorgen. ,,Want de Lekker is de populairste restaurant gids'', vindt Helleman. Zout & Citroen kreeg al een Bib Gourmand van Lekker-concurrent Michelin. ,,Maar die zijn we kwijtgeraakt omdat we bewust de prijzen hebben verhoogd. Je moet uiteindelijk ook wat verdienen.''

De vier overige West-Brabantse restaurants die al langer in de Top 100 staan, zakten alle één of enkele plaatsen. Mijn Keuken in Wouw ging van 61 naar 63, Wolfslaar in Breda van 71 naar 74, De Zwaan in Etten-Leur van 78 naar 79 en By Pascal in Oosterhout van 95 naar 97. Oosterhout is de enige gemeente in de regio met twee topklasseringen.

Landelijk is De Librije van Jonnie en Thérèse Boer de nummer één. Het restaurant in Zwolle wisselde weer stuivertje met Inter Scaldes in Kruiningen op de tweede plek. Nummer drie is De Leest in Vaassen.