Zorgen over windmolens in Oranjepolder nemen toe

De actiegroep Oranjepolder heeft naar eigen zeggen uit de buurt 350 aanvragen voor een concept bezwaarschrift binnengekregen. Of al deze buurtbewoners hun bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, is nog niet bekend. Daarnaast hebben de actievoerders ‘windmolenadvocaat’ Anne van Nus in de arm genomen. Van Nus slaagde er in 2018 in om een windpark bij Delfzijl tegen te houden. De tegenstanders van windmolens hebben zich op 8 april verenigd, meteen na de informatieavond over het Energiepark A59 dat in de Oranjepolder moet worden aangelegd.