Zorgen over verdwijnen prikpost in wijk Oosterheide: gesprek met zorggroep en Amphia

Binnenkijken bij Eigenlijk hadden David en Denise niet zo’n trek in verhuizen, maar deze huizentip bleek een schot in de roos

’S GRAVENMOER – Wanneer op een feestje iemand naar je toe komt en zegt ‘hier in de straat staat een huis te koop dat écht iets voor jullie zou zijn’ dan kun je denken: doe maar niet, we wonen al heel prettig en ik heb net een nieuwe baan. Maar als er op hetzelfde feestje een stuk of vier mensen je allemaal attenderen op hetzelfde huis, dan kan het niet anders dan dat je nieuwsgierigheid gewekt is.

4 januari