Zorgen over uitrol 5G-netwerk

Electro-gevoelig

Antennes dicht bij leefgebied

De VNG schrijft op de eigen website: ‘5G heeft in vergelijking met het 4G- netwerk een veel fijnmazigere infrastructuur nodig. Het gaat naar verwachting om een positie per elke 50 meter. Deze infrastructuur zal moeten worden ingepast in de fysieke leefomgeving.’ Noltee: ,,Dat kan inhouden dat burgers een antenne in hun voortuin geplaatst krijgen. Doordat de hogere frequentie van 5G minder goed door muren heen gaat moeten antennes dichter bij het leefgebied worden geplaatst. Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord. Wij vragen u dan ook voorlopig af te zien van het installeren van 5G. De belangrijkste reden hiervoor is de onduidelijkheid die er is ten aanzien van de gevaren voor de volksgezondheid.”