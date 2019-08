Zorgen over overname Ooster Huys

Kwetsbare ouderen

Zorgonderneming Boeijend Huys in Berkel-Enschot heeft de zorg voor een dertigtal kwetsbare ouderen en jongeren op locaties in Berkel-Enschot, Tilburg, Alphen en Oosterhout. In het Ooster Huys aan de Kruidenlaan, een voormalige GGz-locatie, in Oosterhout wonen sinds maart 2018 acht ouderen met dementie. In juli dit jaar is de overkoepelende onderneming Boeijend Huys failliet verklaard. Curator Jeffrey Touw, die vrijdag niet bereikbaar was, is in gesprek met enkele overname-kandidaten.