Zorgen over Oosterhouts buitengebied

Volgens de milieuvereniging staat de natuur in het gebied rond de Meerberg en Salesdreef al aardig onder druk. ,,Wij zijn van mening dat met alle recreatieve voorzieningen de draagkracht van het gebied allang overschreden is“, zo schrijft Sietzke Schokker aan de Oosterhoutse gemeenteraad. Naar aanleiding van het collegebesluit is een zienswijze ingediend bij de gemeente. ,,Er is daar sprake van een grote concentratie van recreatiebedrijven door het hotel, het wellnesscentrum, de golfbaan, campings en recreatiewoningen.” Zo opende begin dit jaar SpaOne en zijn er bij Landgoed Bergvliet extra recreatiewoningen gebouwd. Op sommige plaatsen is de natuur ‘kaalgeslagen‘, betoogt de Milieuvereniging. ,,Natuur is verdwenen en nooit gecompenseerd. Wij vinden dat er allang sprake is van onevenredige aantasting van de waarden.”