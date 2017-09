Zorgen over mogelijke kippenren in Made 'prematuur'

De zorgen betreffen met name de volksgezondheid. "Dit is dusdanig dicht bij de bebouwde kom dat een groot deel van Made er mee te maken heeft", zegt Jürgen Vissers namens de partij. Het bedrijf heeft 16.000 kippen, de ren zorgt ervoor dat de dieren ook buiten kunnen lopen. Duidelijk is dat er geen kippen bij komen.

Fijnstof Uit een rapport van het rijk blijkt dat de pluimveesector veel fijnstof uitstoot, met een negatief effect op de volksgezondheid en het milieu. Volgens wethouder Jan-Willem Stoop is het prematuur om te stellen dat de kippenren bij het Madese bedrijf schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. "Er ligt een aanvraag en die moet eerst zorgvuldig getoetst worden. We vragen van het bedrijf een onderzoek naar de effecten voor de omgeving. Dit onderzoek wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst, de GGD en de gemeente."

Stankoverlast

Een woordvoerster van De Leeuw-De Laat wil niks zeggen over de kwestie. Volgens wethouder Stoop is er een dialoog geweest met de ondernemer en de buurt. "Er waren diverse klachten vanuit de bewoners, met name over stankoverlast. Bij controles is gebleken dat het bedrijf zich netjes aan de regels houdt."