Zorgen over loden waterleidingen in Oosterhout

OOSTERHOUT - De fractie van GroenLinks in Oosterhout is bezorgd over eventuele loden leidingen in Oosterhout en heeft vragen gesteld.

Quote Bij volwasse­nen kan het tot een hogere bloeddruk en nierproble­men leiden.” Martijn Louwerens, Raadslid GroenLinks Oosterhout. Raadslid Martijn Louwerens (GroenLinks) vraagt of ‘de gemeente zicht heeft op het aantal gebouwen waar er nog loden leidingen liggen voor drinkwater.’ En of er misschien ook andere gebouwen zijn, zoals scholen, waar loden leidingen liggen.

Louwerens wijst op de gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan. ,,In december 2019 bleek dat in honderdduizend tot tweehonderdduizend huizen in Nederland nog loden leidingen liggen voor drinkwater. Dit kan leiden tot een te hoog gehalte lood.”

Groot effect op hersenontwikkeling kinderen

,,De wettelijk toegestane hoeveelheid lood is 10 microgram per liter drinkwater, hoewel de Gezondheidsraad adviseert om deze norm te verlagen naar 5 microgram per liter. Een teveel aan lood in het lichaam kan een groot effect hebben op het lichaam. Vooral de hersenontwikkeling van kinderen kan het verstoren, met een verlaging van het IQ tot gevolg. Ook kan het concentratieproblemen en gedragsproblemen veroorzaken. Bij volwassenen kan het tot een hogere bloeddruk en nierproblemen leiden.”

Onderzoek

Louwerens wil ook weten of er onlangs onderzoek gedaan is naar de hoeveelheid lood in het drinkwater. Of dat de gemeente bereid is om onderzoek te laten doen en op welke termijn. Volgens Louwerens zijn er tests ontwikkeld die weergeven hoeveel lood er in het water zit. ,,Is de gemeente bereid deze tests onder de aandacht te brengen van de eigenaren van gebouwen met loden leidingen?”

Antwoorden