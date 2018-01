Zorgen over kans op aanmeldcentrum bij AZC Gilze

GILZE - Wordt asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze een aanmeldcentrum voor asielzoekers? Nee, als het aan de gemeente Gilze en Rijen ligt. Toch hangt de vraag nog boven de markt. Kern'75 is zeer bezorgd en vreest 'dat het een zootje wordt'. Medio volgende maand komt er meer duidelijkheid.

Eind december kwam via deze krant het huisvestingsplan naar buiten van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), die aanvragen voor asiel beoordeelt. De insteek is dat er uiterlijk 2022 drie grote asielcentra overblijven in Gilze, Budel en Ter Apel. In deze zogeheten Gezamenlijke Vreemdelingen Locaties (GVL) kunnen asielaanvragen sneller worden beoordeeld op kanshebbers en kanslozen omdat alle betrokken diensten er bijeen zitten. Dat is ook de opzet van de coalitie van VVD, CDA, D66, en ChristenUnie.

Modernisering

De bedoeling voor Gilze was al dat een beperkt deel van de kantoorfuncties vanuit Den Bosch zou verhuizen. In juli vorig jaar werd bekend dat ruim veertig panden van AZC Prinsenbosch voor veertig miljoen euro gemoderniseerd worden. Daarmee wordt ook de permanente opvangcapaciteit van AZC Gilze op 1.200 asielzoekers gebracht.

Geen aanmeldcentrum

Het bleef onduidelijk hoe veel van de kantoorfuncties van de IND, Centrale Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek naar Gilze zouden komen. In een regulier overleg had burgemeester Jan Boelhouwer het standpunt van de gemeente overgebracht dat Gilze in geen geval een aanmeldcentrum wil zijn. Het lijkt er op dat die mogelijkheid er toch komt is.

Vandaar de onrust in de politiek. Kern'75 stelde schriftelijke vragen aan B en W en wilde weten of de gemeente op de hoogte was van deze koerswijziging, wat er nu ging gebeuren en of daar al overleg over was geweest? In een toelichting zegt fractievoorzitter Walter de Vet zich vooral af te vragen wat de GVL precies inhoudt. ,,Het is goed als een deel van de kantoorfuncties naar Gilze komen om gesleep met mensen die telkens naar Den Bosch moeten te beëindigen. Maar dat is wat anders dan een aanmeldfunctie.''

Gelukszoekers

De Vet vreest dat het ''een zootje wordt. Met name in drukke periodes, zoals bij Ter Apel. Dan krijg je een mix van gelukzoekers en mensen met een oprecht verhaal. Dat is slecht voor de beheersbaarheid en dat willen we echt niet.'' Hij vreest voor aantasting van het draagvlak dat in Gilze groot is. ,,Het helpt niet als je dit soort berichten de wereld in schopt zonder raad en omwonenden vooraf te informeren.''

In de beantwoording van de vragen schrijven B en W dat niet duidelijk is of er een ontvangstlocatie is voorzien. Die vraag wil het college meenemen in het overleg dat medio februari wordt gevoerd in het geplande overleg met IND, DT&V en COA.

Woordvoerder Lennart Wegewijs van het IND zegt dat er medio volgende maand een overleg zal zijn. Dan worden de diverse opties nader besproken.