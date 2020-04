Zorgen over groen in Geertruidenberg: ‘Wat blijft er nog over?’

RAAMSDONKSVEER/GEERTRUIDENBERG - De Natuurfederatie Geertruidenberg trekt aan de bel over het verdwijnen van steeds meer groen. Naar de politieke partijen in de gemeente is een brandbrief verstuurd. ,,Blijft Geertruidenberg hangen of wordt de vestingstad echt de toegangspoort naar de Biesbosch?”

Aanleiding voor de brief is het feit dat de groenstrook bij Achter de Hoeven in Raamsdonksveer in beeld is als woningbouwlocatie. Donderdag bespreekt de politiek dit punt. Het college van B en W vraagt de raad om een principe-uitspraak voor nieuwbouw op deze plek.

‘Verontrustend’

De gemeente becijfert voorlopig 185 huizen daar, al wordt op korte termijn geen besluit genomen over het aantal woningen. ,,De locatie is 10 hectaren groot. Er is voldoende plek voor zowel woningbouw als natuur”, redeneren B en W.

,,Verontrustend”, noemt de Natuurfederatie deze ontwikkeling. ,,Het gaat om een natuurgebied van ongeveer 9 hectaren groot, met ongeveer 7,5 hectaren bomen en struweel. Het is een belangrijke ‘step stone‘ langs de Donge en voor veel vogels een geschikt voedsel- en broedgebied.”

Daarmee is de groenstrook een belangrijke schakel richting de Biesbosch, zo meent de Natuurfederatie. ,,Wij willen dit fantastische natuurgebied in de huidige vorm behouden.”

Stapeleffect

De Natuurfederatie maakt zich daarnaast grote zorgen over het algemene, groene plaatje binnen de Geertruidenbergse gemeentegrenzen. Woordvoerder Peter Verwaters spreekt van ‘een stapeleffect‘. ,,We leveren in deze gemeente over enkele jaren groen in bij De Hillen, vanwege de aanpak van Hooipolder.

Quote De bomen zijn belangrijk in de voedselke­ten voor vogels Peter Verwaters ,,Bij Geertruidenberg zijn de afgelopen tijd ook al honderden bomen gekapt, verder zijn er bij de Veerse sportvelden en in Raamsdonk bomen gekapt. Wat blijft er dan nog over? De bomen zijn belangrijk in de voedselketen voor vogels. In de gemeente Geertruidenberg lijkt destructief gedrag gaande tegen de biodiversiteit.”

Vaak moet het weghalen van groen of bomenkap worden gecompenseerd. Verwaters vraagt zich af of dat in de praktijk gebeurt. ,,Als je alles optelt, kom je aan flink wat hectaren om dit allemaal te herstellen.”