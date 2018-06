Zorgen om vermiste tieners (12 en 14) die wegliepen uit jeugdinstelling

video Tientallen vrachtwa­gens trekken in stoet door Oosterhout en omgeving tijdens Veerse Truckrun

16 juni OOSTERHOUT/RAAMSDONKSVEER - In Raamsdonksveer en omgeving kun je er zaterdag niet omheen: tientallen vrachtwagens doen mee aan de jaarlijkse Veerse Truckrun. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking de dag van hun leven hebben, en in contact komen met elkaar.